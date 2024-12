Ballando con le stelle 2024, la semifinale: in dubbio Guillermo Mariotto, ospite Francesca Chillemi

Sabato 14 dicembre, su Rai 1, si svolge la semifinale di Ballando con le stelle 2024. Il programma è condotto da Milly Carlucci. Al suo fianco è presente Paolo Belli. La trasmissione prende il via, come sempre, dalle 20:35 circa. Le coppie ancora in gara sono giudicate da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino ed Ivan Zazzaroni. Incerta la presenza di Guillermo Mariotto, finito al centro di aspre polemiche negli ultimi giorni. Gli ospiti in studio sono il tennista Fabio Fognini e l’attrice Francesca Chillemi.

Di seguito le coppie dei concorrenti in gioco durante la semifinale di Ballando con le stelle 2024:

Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca;

con Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina;

con Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

con Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

con Federica Nargi con Luca Favilla;

con Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 2024 semifinale, inizia lo show

Prende il via la semifinale di Ballando con le stelle 2024. La conduttrice Milly Carlucci presenta la giuria: al momento, Guillermo Mariotto è assente. In studio, in qualità di ospite al fianco di Alberto Matano, c’è Bruno Vespa. Si parte con il circuito Ballando con te. Si sfidano Aurora-Alessandro, i Dancevision e i Consequences. I primi sono i concorrenti qualificati alla finale, che si svolgerà fra una settimana.

La prima manche di Ballando con le stelle di oggi è a sorpresa. Per ogni concorrente è in studio un loro grande affetto. Si parte da Bianca Guaccero-Giovanni Pernice: per la conduttrice c’è la mamma Rosa, che balla con la figlia la salsa. Per la coppia Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli c’è la figlia Maddalena. Tocca a Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina: il comico ha la possibilità di esibirsi con Francesca, per vent’anni “fidanzata canonica“. In seguito si sono separati, ma poi hanno ripreso a frequentarsi a distanza ed oggi continuano ad essere in ottimi rapporti.

Alessandro Matri, invece, è l’ospite per Federica Nargi-Luca Favilla. Per Tommaso Marini-Sophie Berto c’è la mamma Anna.