Le Iene, la puntata del 15 dicembre: la storia di Luca Zilliani, intervista a Bello Figo e Benji & Fede

Domenica 15 dicembre, Italia 1 propone una nuova puntata de Le Iene 2024. La trasmissione, ideata da Davide Parenti, è visibile dalle 21:20. Al timone torna la coppia composta da Veronica Gentili e Max Angioni. Con loro ci sono i comici Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, che commentano, con monologhi ironici, alcuni dei temi affrontati durante la serata.

Le Iene 15 dicembre 2024, la storia di Carmela

A Le Iene di domenica 15 dicembre, l’inviato Filippo Roma racconta la storia di Carmela. La pescivendola di Casoria, cittadina posta in provincia di Napoli, è divenuta nota sul social TikTok per i video da lei realizzati mentre era in pescheria. Negli ultimi giorni, la ragazza è finita al centro di una polemica, in quanto accusata di presunti maltrattamenti sugli animali. Per tale motivo, il suo account social è stato chiuso. Lo show propone un confronto fra l’ex influencer ed Enrico Rizzi, un attivo animalista.

In seguito, Nina Palmieri si occupa della morte di Liliana Resinovich, pensionata il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto dopo alcune settimane dalla sua scomparsa. Nonostante siano passati oramai anni dal decesso, gli investigatori non sono ancora riusciti a chiarire la dinamica dei fatti. Palmieri firma un servizio nel quale ricostruisce gli eventi ed analizza le indiscrezioni emerse durante le nuove perizie medico-legali eseguite sul cadavere.

La storia di Luca Ziliani

Nel corso de Le Iene del 15 dicembre, Roberta Rei racconta la storia di Luca Ziliani. Il 16enne è scomparso da Bologna e, dopo qualche tempo, è stato ritrovato vivo, all’interno di un tunnel a Milano. Il giovane, per settimane, ha vissuto sotto i portici della città, poi ha deciso di rivolgersi al format di Italia 1 per chiedere aiuto. Rei intervista Ziliani, che parla della depressione e dei problemi di dipendenza che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla famiglia.

Giulio Golia, invece, incontra un tassista di 34 anni. L’uomo, durante una tentata rapina, è rimasto gravemente ferito. Golia ricostruisce i fatti, mediante la testimonianza della vittima e le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Le Iene 15 dicembre 2024, Benji & Fede

Wad, a Le Iene di oggi, intervista Bello Figo. Il rapper è al centro delle polemiche per alcuni messaggi che avrebbe inviato a delle ragazze minorenni. Infine, in studio, Gentili ed Angioni accolgono Benji & Fede. Il duo, dopo vari anni di successi, si è separato nel 2020. Negli scorsi mesi, gli artisti sono tornati insieme con il progetto discografico intitolato Rewind, pubblicato il 29 novembre scorso.