Tradimento, la puntata del 15 dicembre: trama, cast e curiosità

Domenica 15 dicembre, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Tradimento. La soap turca, novità dei palinsesti della rete ammiraglia del Biscione che ha esordito qualche settimana fa, prende il via alle 21:25 circa.

Tradimento 15 dicembre, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione ideata e girata in Turchia, dove è divenuta nota con il titolo originale Aldatmak. La società che ha curato la realizzazione è la Tims&B Productions. In patria ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV ed ha ottenuto un ottimo successo, sia di critica che di pubblico.

Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. Discreti gli ascolti della soap: i primi due appuntamenti, infatti, hanno ottenuto una media di 2,3 milioni di telespettatori, per una share di poco inferiore al 14%.

Tradimento 15 dicembre, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, domenica 15 dicembre, la famiglia di Guzide si imbatte, per caso, in un articolo di giornale. In esso, è proposto un focus sull’incidente che ha coinvolto Tim ed Oylum. Quest’ultima, non appena lo scopre, inizia a temere che possa essere accusata di omicidio.

Tarik, intanto, cede allo sconforto: dopo ciò che è accaduto nell’appuntamento della scorsa settimana, Yesim ha deciso di cambiare la serratura di casa sua per non farlo più entrare. L’uomo, dunque, è rifiutato da entrambe le sue famiglie.

Spoiler finale

In seguito, nella puntata odierna della serie, gli incubi di Oylum diventano realtà quando, nei suoi confronti, è emessa un’ordinanza di custodia cautelare. Tale disposizione arriva dopo la misteriosa scomparsa di tutti i filmati riguardanti l’incidente. In poco tempo, la situazione giudiziaria di Oylum si aggrava, al punto che la ragazza finisce agli arresti. Guzide, disposta a tutto pur di aiutare la figlia, ordina a Tolga di trovare una copia dei filmati delle telecamere di sicurezza.

Tradimento 15 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, domenica 15 dicembre, dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.