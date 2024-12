Andrea Bocelli 30 The Celebration, la seconda puntata: Will Smith, Tiziano Ferro e Laura Pausini

Mercoledì 18 dicembre, in prima visione su Canale 5, è in onda la seconda ed ultima puntata di Andrea Bocelli 30 The Celebration. Lo show è visibile a partire dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Andrea Bocelli 30 The Celebration seconda puntata, lo show si svolge al Teatro del Silenzio di Lajatico

Andrea Bocelli 30 The Celebration è il format realizzato da Friends TV ed RTI. Le due società hanno collaborato con Almud, Maverick, Mercury Studio ed Impact Production. Girato nella suggestiva location del Teatro del Silenzio, posto nel borgo di Lajatico, in Toscana, dove l’artista è nato e cresciuto. Durante l’appuntamento, ideato per festeggiare i 30 anni di carriera di Bocelli, il tenore si esibisce nel suo celebre repertorio e firma dei duetti con vari artisti, sia italiani che internazionali. Oltre che in televisione, lo show è trasmesso anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.

Al timone c’è Michelle Hunziker

Al timone del secondo ed ultimo appuntamento di Andrea Bocelli c’è Michelle Hunziker, fra le conduttrici di punta del mondo dell’intrattenimento del Biscione. Buoni gli ascolti che ha ottenuto il debutto del format, trasmesso su Canale 5 nel prime time di mercoledì 11 dicembre. In tale occasione, lo show ha convinto 2,4 milioni di persone, per una share del 16,45%. Il programma, arricchito, fra gli altri, da Ed Sheeran e da Zucchero, ha convinto un picco di 3 milioni e mezzo di telespettatori con il 19,5% di share. Dei dati, questi, che hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di vincere la sfida Auditel.

Andrea Bocelli 30 The Celebration seconda puntata, gli ospiti

Tanti gli ospiti presenti nella seconda puntata di Andrea Bocelli 30 The Celebration. In primis, il protagonista è affiancato dalla sua famiglia, in particolare dai figli Virginia e Matteo. In seguito, salgono sul palco tre fra i cantanti italiani più noti al mondo. La prima è Laura Pausini, che ha da poco rilasciato la hit Ciao. Il secondo è Tiziano Ferro, in testa alle classifiche dei singoli grazie a Feeling, eseguita in duetto con Elodie. Il terzo è Eros Ramazzotti, impegnato il prossimo anno con un nuovo tour mondiale.

Bocelli divide il palco con il collega tenore José Carreras. Direttamente dagli Stati Uniti ci sono anche Will Smith e Russell Crowe, attori di Hollywood e grandi appassionati di musica. Nella lista di ospiti c’è il pianista cinese Lang Lang. Con lui le artiste statunitensi Sofia Vergara e Sofia Carson. Infine, ci sono Aida Garifullina, Franco Vassallo, Mariam Battistelli e David Foster.