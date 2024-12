Bianca Guaccero al PrimaFestival 2025: la dichiarazione vaga al TG1, l’annuncio da Fazio su NOVE

Non è una novità: Fabio Fazio, nonostante il passaggio su NOVE, continua ad occuparsi della Rai. Tuttavia, è quantomeno bizzarro che gli annunci sul prossimo Festival di Sanremo arrivino da una rete non Rai. È quello che è capitato ieri, domenica 22 dicembre, con Bianca Guaccero, nuova conduttrice del PrimaFestival.

Bianca Guaccero PrimaFestival, rimasta vaga al TG1, poi l’annuncio sul NOVE

Nell’edizione delle 20:30 del TG1, telegiornale di punta della TV di Stato che oramai da anni è il luogo prescelto per gli annunci su Sanremo, è andata in onda un’intervista registrata a Bianca Guaccero. Quest’ultima, fresca vincitrice di Ballando con le stelle ed affiancata dal suo maestro ballerino Giovanni Pernice, rivela: “Sono stata a Sanremo nel 2007 a 27 anni. Torno a 43 anni perché Carlo Conti, qualche tempo fa, mi ha chiamata proponendomi questa cosa. Amando io Sanremo non potevo essere che la persona più felice a cui ha rivolto questo invito“.

Bianca Guaccero, dunque, ha comunicato il suo coinvolgimento al Festival, senza tuttavia svelare alcunché, lasciando, forse volontariamente, un alone di mistero in merito al suo ruolo. Peccato che tale incertezza sia durata solo poche ore e sia stata sciolta in una rete non Rai.

Dalla norma “anti-Fazio” agli annunci su Sanremo

Bianca Guaccero, infatti, ha presenziato come ospite a Che tempo che fa, programma in onda in diretta su NOVE. In tale occasione, la conduttrice, dialogando con Fazio, ha dato la vera e propria notizia, ovvero che condurrà il PrimaFestival: “Qualche tempo fa, Carlo Conti mi ha chiamata e mi ha chiesto di condurre il PrimaFestival, non poteva rivolgere questo invito a persona più felice e grata. Sono felicissima, l’esperienza a Ballando è stata uno tsunami d’amore“.

Per Fabio Fazio si tratta, senza dubbio, di uno scoop non indifferente. Probabilmente, mai avrebbe pensato di accogliere, nel proprio studio al NOVE, un annuncio sul Festival, soprattutto dopo l’introduzione, nello scorso anno, della cosiddetta norma “anti-Fazio”. Una regola, questa, confermata anche nel 2025 e che impedisce al vincitore del Festival di partecipare a format non Rai fino al 18 febbraio, ovvero tre giorni dopo la conclusione della manifestazione. Fazio, dunque, non potrà invitare il vincitore della kermesse nella puntata in onda a poche ore dalla finale, come invece accadeva quando Che tempo che fa era in onda sulla Rai.

Bianca Guaccero PrimaFestival, al suo fianco potrebbe esserci Gabriele Corsi

Insomma, la Rai poteva e doveva gestire meglio l’annuncio di Bianca Guaccero come nuova conduttrice del PrimaFestival. Quello che ancora non è noto è il nome della persona che l’affiancherà nell’avventura. Secondo un’indiscrezione rilanciata dall’agenzia AdnKronos, potrebbe sbarcare nella città dei fiori Gabriele Corsi. Da anni fra i volti di punta di Discovery, commenta, da tempo, l’Eurovision Song Contest su Rai 1.