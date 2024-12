La Promessa, le trame dal 23 al 29 dicembre

Da lunedì 23 a domenica 29 dicembre prosegue la programmazione tv italiana de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile, su Rete 4, tutti i giorni, dalle ore 19:30 circa.

La Promessa 23 29 dicembre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

In occasione della settimana natalizia, cambia la programmazione tv de La Promessa. La soap opera, infatti, è trasmessa con un doppio appuntamento il 25 e il 26 dicembre, ovvero nelle giornate in cui si festeggia Natale e Santo Stefano. In tali date, il titolo sostituisce il talk di approfondimento 4 di Sera.

La Promessa 23 29 dicembre, la trama

Durante La Promessa 23 dicembre, i Duchi de Los Infantes propongono a Manuel e Jana di abbandonare la tenuta e trasferirsi a Madrid, dove potrebbero condurre vite separate senza dare troppo nell’occhio. Il protagonista, tuttavia, rifiuta. Il martedì, Curro si arrabbia con Martina, accusandola di aver finto un malore pur di convincere la mamma a non uscire con il Conte di Ayala. Manuel e Cruz discutono su Jimena, mentre Lorenzo e Cavendish siglano la loro unione.

Il 25 dicembre, nel giorno di Natale, Abel confessa a Manuel, Cruz ed Alonso la verità relativa alla gravidanza ed aborto di Jimena. In particolare, ammette che la ragazza ha mentito e che lui è stato suo complice. Manuel, allora, spera di poter utilizzare tale informazione per annullare le nozze. Il giovedì, Jana e Manuel sono infuriati con Abel. Lui, però, si difende e, anzi, dà un avvertimento.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento del venerdì de La Promessa, Cruz si informa per sapere se Manuel può o meno annullare il matrimonio con Jimena. Catalina spera di far confessare Lorenzo in merito al traffico di armi. Il sabato, Virtudes valuta l’idea di abbandonare la tenuta a causa delle suo crisi. Infine, la domenica, Jimena, dopo aver visionato alcune foto, scopre che Jana è l’amante di Manuel.

La Promessa 23 29 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.