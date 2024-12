Vigilia di Natale 2024, la programmazione tv: musica sulle ammiraglie, su Sky Cinema i grandi cult

Martedì 24 dicembre, in occasione della Vigilia di Natale 2024, cambia la programmazione tv delle principali reti televisive italiane. Sulle reti ammiraglia, come da tradizione, è dato spazio alla musica.

Vigilia di Natale 2024 programmazione tv, torna Una poltrona per due

Se Rai 1 e Canale 5 puntano tutto sulla musica, rispettivamente con Le note del Natale (con protagonisti Bocelli e Baglioni) e Il Volo Natale ad Agrigento, per le altre reti generaliste, Rai e Mediaset seguono due strade completamente differenti. Rai 2 e Rai 3, infatti, mandano in onda due pellicole in prima visione, ovvero la commedia Un Natale molto scozzese e Luca, pluripremiato film d’animazione. Rete 4 ed Italia 1, invece, puntano sull’usato sicuro: nel primo canale c’è Io speriamo che me la cavo con Paolo Villaggio, mente nel secondo è in replica, per l’ennesima volta, Una poltrona per due.

Da segnalare la scelta di La7. La rete di Urbano Cairo, in occasione della Vigilia di Natale 2024, dedica l’intera programmazione tv a Sophia Loren. La diva del cinema italiano è la protagonista di Un marito per Cinzia e di La Baia di Napoli, pellicole del 1958 e del 1960, in palinsesto dalle 21:15.

Le altre reti

Per ciò che riguarda la programmazione tv delle reti Discovery, su Real Time è prevista una maratona di repliche di Primo Appuntamento, celebre dating show condotto da Flavio Montrucchio. Se NOVE punta sulla comicità con il one man show Maurizio Battista Risate sotto l’albero, Giallo e Top Crime realizzano delle serate nel segno del thriller. L’emittente visibile sul canale 38 punta su Un felice Natale in stile Murdoch e Mademoiselle Holmes. La rete Mediaset, invece, propone Law & Order e The Closer.

La scelta di 20 ricade sul cult Il Signore degli Anelli La compagnia dell’anello. Ancora film su Rai Movie e Rai Premium, che tengono compagnia agli italiani con Incontri ravvicinati del terzo tipo e Puccini con Alessio Boni.

Vigilia di Natale 2024 programmazione tv, le reti a pagamento

Su Sky Cinema, la programmazione tv della Vigilia di Natale 2024 è nel segno dei grandi classici. Sky Cinema Uno trasmette Dunkirk di Christopher Nolan. John Travolta ed Olivia Newton sono i protagonisti di Grease, al via in prime time su Sky Cinema Due. La scelta di Sky Cinema Family è Harry Potter e il Calice di Fuoco. Troy e Il codice di Vinci sono i titoli visibili su Sky Cinema Action e Sky Cinema Suspence. La saga di Bridget Jones è proposta da Sky Cinema Romance.

Su Sky Investigation, la Vigilia di Natale è nel segno di Delitti in Paradiso: le repliche dell’undicesima stagione partono alle 21:15 e procedono fino a notte fonda. Infine, su Eurosport 1 i tanti appassionati possono rivivere le emozioni delle semifinali e finali delle Olimpiadi di Parigi.