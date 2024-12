Stasera in tv martedì 24 dicembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 24 dicembre 2024. Su Rai3, il film Luca. Su Italia 1, il film con Eddie Murphy, Una poltrona per due.

Stasera in tv martedì 24 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 22.00, il programma musicale Le note del Natale. Approda in prima serata il consueto appuntamento musicale della Vigilia condotto da Padre Enzo Fortunato. Con lui quest’anno c’è Eleonora Daniele per accompagnarci in un suggestivo viaggio tra musica e tradizione che vedrà la partecipazione di artisti come Claudio Baglioni e Roberto Bolle.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Il Volo – Natale ad Agrigento. Vigilia di Natale con le splendide voci di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, che si esibiscono nella magica atmosfera del Tempio della Concordia, ad Agrigento. Tra i brani in scaletta non possono mancare “Nessun dorma”, “Hallelujah”, Grande amore” e “White Christmas”.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Maurizio Battista – Risate sotto l’albero. Si ride con lo spettacolo teatrale di Maurizio Battista. Il comico romano ripropone alcuni monologhi della sua carriera. Tra vizi e virtù ci spiega come è cambiata la nostra vita negli ultimi 30 anni.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Rivediamo la seconda e terza puntata della 7° edizione. Nel ristorante della romantica villa d’epoca a Tivoli, Flavio Montrucchio accoglie nuovi single, tra cui Sonya, Stefano e Valentina, che fa il suo ingresso con una scatola di cioccolatini divinatori.

I film di questa sera martedì 24 dicembre 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film d’animazione del 2021, di Enrico Casarosa, Luca. Nella Riviera ligure del 1959 il giovane mostro marino Luca Paguro, che come tutti i suoi simili assume sembianze umane una volta in superficie, vive una grande avventura in compagnia di Alberto Scorfano, che a differenza di Luca è perfettamente a suo agio sulla terra. Insieme partecipano ad una gara sportiva.

Su Rai5, alle 21.15, il film d’avventura del 2013, di Jean-Pierre Jeunet, Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, con Kyle Catlett. Il dodicenne T.S. Spivet, appassionato di cartografia e scienze, scopre di aver vinto un riconoscimento per una sua invenzione. Parte allora per partecipare alla premiazione e…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 1977, di Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo, con Richard Dreyfuss. Alcuni segnali, captati dalla Nasa, annunciano l’arrivo imminenti di extraterrestri. Malgrado la segretezza, all’appuntamento si presentano anche numerosi civili.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1992, di Lina Wertmuller, Io speriamo che me la cavo, con Paolo Villaggio. Corzano, Napoli. Il maestro elementare Marco Tullio Sperelli (Paolo Villaggio), trasferito dalla Liguria in Campania, è alle prese ogni giorno con i ragazzini che preferiscono giocare in strada piuttosto che sedersi ai banchi di scuola. Sperelli, tuttavia, saprà farsi amare e riuscirà a farli studiare.

Su Italia 1, alle 21.35, il film commedia del 1983, di John Landis, Una poltrona per due, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy. I fratelli Duke, facoltosi uomini d’affari di Philadelphia, scommettono un dollaro su un antico dilemma: è vero che l’ambiente fa l’uomo? Decidono così di licenziare uno dei loro agenti di cambio, Luis Winthorpe (Dan Aykroyd), sostituendolo con il mendicante Billy Ray Valentine (Eddie Murphy).

La7 – 20 Mediaset – Iris – Cine34

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1958, di Melville Shavelson, Un marito per Cinzia, con Sophia Loren, Cary Grant. Dopo la morte della moglie, Tom Winters, un diplomatico americano, vedovo con tre figli, assume come governante una ragazza italiana. si innamorerà di lei, ma…

Su 20 Mediaset, alle 21.30, il film fantastico del 2001, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, con Sean Austin, Elijah Wood. L’hobbit Frodo entra in possesso dell’anello del potere, forgiato dal malvagio Sauron. Deve distruggerlo per evitare che cada in mani sbagliate.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di James Marsh, La teoria del tutto, con Eddie Redmayne, Felicity Jones. La vita del celebre astrofisico Stephen Hawking. Colpito giovanissimo da una grave malattia degenerativa, riuscirà a superare le difficoltà con l’appoggio della moglie Jane.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2012, di Alessandro Genovesi, Il peggior Natale della mia vita, con Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Cristiana Capotondi. Durante le festività, Paolo e la moglie Margherita, sono ospiti nel castello di Alberto. Quest’ultimo è il capo di Giorgio, il suocero di Paolo, preoccupato che il genero gli rovini la carriera.

Stasera in tv martedì 24 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2017, di Christopher Nolan, Dunkirk, con Fionn Whitehead, Lee Armstrong. 1940. Migliaia di soldati alleati, tra i quali Tommy, sono intrappolati sulle spiagge di Dunkerque, accerchiati dall’esercito nazista. In un modo o nell’altro devono andare oltre Manica.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musicale del 1978, di Randal Klesser, Grease – Brillantina, con Olivia Newton-John, John Travolta. Danny ama Sandy, ma finge indifferenza davanti agli amici anche per non perdere a sua fama di rubacuori. Le cose cambiano quando Sandy decide di dare una svolta alla sua vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Mike Newell, Harry Potter e il calice di fuoco, con Daniel Radcliffe, Emma Watson. Harry deve gareggiare nel prestigioso torneo Tre Maghi. La competizione vede la partecipazione dei rappresentanti delle più famose scuole di magia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 2004, di Wolfang Petersen, Troy, con Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger. Il principe troiano Paride rapisce Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. E’ l’inizio di una lunga e sanguinosa guerra, che costerà la vita a grandi eroi come Achille ed Ettore.

Su Sky Cinema Suspence, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice Da Vinci, con Tom Hanks, Audrey Tautou. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Langdon cerca di risolvere l’enigma, diventando ben presto l’indiziato numero uno.