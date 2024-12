BellaFesta 26 dicembre, Diaco in prima serata con De Sica e Lino Banfi

Giovedì 26 dicembre, su Rai 2, è in onda il primo dei due speciali di BellaFesta. Il format, spin off di BellaMa, è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:00.

BellaFesta 26 dicembre, la sfida fra generazioni in versione vip

Al timone di BellaFesta, così come nella versione pomeridiana quotidiana dello show, c’è Pierluigi Diaco. Il format, ideato dallo stesso Diaco, è scritto da Valentina Stangherlin. La scenografia è curata da Riccardo Bocchini, mentre la regia è di Salvatore Perfetto. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

Affiancato dalla band Infieri, il padrone di casa guida, come prevede lo show, una sfida fra la Generazione Z e quella dei Boomer. Tuttavia, in occasione degli speciali in prima serata, la trasmissione può vantare su coppie di concorrenti vip, che si affrontano, in studio, in varie manche.

Chi sono le celebrità protagoniste

In primis, durante BellaFesta di giovedì 26 dicembre, è dato spazio a Lino Banfi. Il celebre attore, fra i più amati dal pubblico, è accompagnato dalla figlia Rosanna. Attesa la conduttrice Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica Amodei, oltre all’attrice Nadia Rinaldi, che invece è con la nipote Maria Isabella Marangoni. L’attrice e regista Simona Izzo presenzia in compagnia della nuora Cristina Congiunti. Infine, affrontano le varie prove la conduttrice Flora Canto e sua nonna Diana.

Nel corso della puntata in onda a Santo Stefano di BellaFesta, il conduttore Pierluigi Diaco accoglie Rossella Erra. Quest’ultima ha il compito di guidare il gioco della tombola, una delle tradizioni più antiche e sentite delle festività natalizie. Erra, in particolare, estrae i numeri e fa giocare le coppie vip, il cast di Boomer e della Generazione Z e tutto il pubblico seduto in platea.

BellaFesta 26 dicembre, gli ospiti

Fra un gara e l’altra, durante BellaFesta del 26 dicembre sono accolti vari ospiti. Diaco effettua una lunga intervista all’attore Christian De Sica, attualmente protagonista al cinema con il cinepanettone Cortina Express, rilasciato nei cinema del nostro paese a partire dal 23 dicembre scorso. Inoltre, il regista svela in che modo ha passato le festività in famiglia e firma una performance di canto.

Il programma, infine, giunge al termine con la musica di Mirko Casadei. L’artista e figlio d’arte si esibisce, al centro dello studio, in compagnia della sua Orchestra. Tutti insieme realizzano alcuni dei classici del liscio, oltre ai brani più celebri della tradizione romagnola.