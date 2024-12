Memo Remigi torna in Rai: dopo l’affaire con Jessica Morlacchi, il cantante nel cast di BellaMa

Memo Remigi torna in Rai. Il cantautore farà parte del cast di ospiti fissi di BellaMa, trasmissione della seconda rete della TV di Stato giunta alla terza edizione.

Memo Remigi Rai, da affetto stabile di Serena Bortone alla vicenda con Jessica Morlacchi

Classe 1938, Memo Remigi è uno dei cantautori più longevi della musica italiana. Voce di hit come Innamorati a Milano e Come se noi due, l’artista, nel 2017, ha avuto un momento d’oro dal punto di vista televisivo. Dopo aver lavorato in pianta stabile come inviato a Propaganda Live, per lui si sono spalancate le porte della Rai. Nel 2021 diventa uno degli affetti stabili di Serena Bortone nel format Oggi è un altro giorno. Inoltre, è scelto come concorrente di Nudi per la vita e di Ballando con le stelle.

Tutto cambia il 21 ottobre del 2022. Nella consueta puntata di Oggi è un altro giorno, Memo Remigi finisce nella bufera per aver palpeggiato, in diretta, la cantante Jessica Morlacchi, anch’essa ospite ricorrente della trasmissione. Dopo le inevitabili e vibranti polemiche, la Rai ha deciso di interrompere ogni forma di collaborazione con Memo Remigi, rescindendo il suo contratto. Da quel momento in poi, l’artista è completamente sparito dalle scene.

Memo Remigi Rai, il ritorno nel programma che per primo lo ha fatto riaccolto

Sono passati circa due anni da quegli eventi e, in apparenza, la Rai sembra aver perdonato Memo Remigi. Il cantante, infatti, sarà fra i volti di BellaMa. La trasmissione, condotta da Pierluigi Diaco, aveva permesso al cantante di riapparire in onda sulla TV di Stato già nella scorsa stagione televisiva, a febbraio. In tale occasione, Remigi aveva rivolto le proprie scuse all’azienda e al pubblico a casa, descrivendo il suo un “gesto di incoscienza“. Parole che, visti gli ultimi sviluppi, sembrano aver fatto colpo, seppur sia stato comunque declassato da Rai 1 a Rai 2.

Tutte le novità di BellaMa 2024-2025

Memo Remigi, a BellaMa 2024-2025, affianca Rita Forte nella rubrica dedicata ai grandi successi musicali del ‘900. Nel programma pomeridiano, al via il prossimo 9 settembre dalle 15:25, tornano le lezioni di danza realizzate da Adriana Volpe ed Antonella Elia. Nelle manche di canto c’è Manuela Villa, che duetta di volta in volta con i vari concorrenti. Spazio a Don Walter, al timone di Dove si trova Dio?, approfondimento nel quale si parla di temi esistenziali.

Grande novità è Tutti recitano le favole, con Nancy Brilli che accompagna gli sfidanti nella messa in scena di grandi classici. A Roberta Capua è affidato il timone di BellaSanremo, talk di avvicinamento alla kermesse televisiva e musicale più importante d’Italia. Gino Castaldo e Marco Morandi, infine, analizzano la discografia di grandi artisti italiani, prendendo come spunto un tema particolare. Si parte il 10 settembre, con le principali hit dedicate al mare.