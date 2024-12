Ballandi Il papà delle stelle su Rai 1: la trama e le testimonianze

Giovedì 26 dicembre, Rai 1 omaggia Bibi Ballandi con il documentario Ballandi Il papà delle stelle. Il documentario dedicato al celebre produttore è trasmesso dalla rete ammiraglia della TV di Stato in seconda serata, dalle 23:50 circa.

Ballandi Il papà delle stelle, regista e dove è girata

Ballandi Il papà delle stelle è una produzione originale della società Flora Films. Essa ha realizzato il titolo in collaborazione con Rai Documentari. Il documentario è diretto da Giuseppe Fabio Bifulco ed ha una durata di circa 70 minuti. Oltre che in televisione, è possibile seguire il film anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Ballandi Il papà delle stelle, la trama

Ballandi Il papà delle stelle racconta la storia di Bibi Ballandi. Nato in Emilia Romagna il 26 giugno del 1946, dopo la terza media ha abbandonato la scuola e ha deciso di iniziare ad autopromuoversi come manager degli artisti. Quello che inizialmente era un hobby si è trasformato, sin dagli anni ’60, in un vero e proprio lavoro.

Ben presto, infatti, Bibi Ballandi ha affiancato importanti artisti del nostro paese, fra cui Al Bano, Orietta Berti, Rita Pavone, Little Tony, Mina e Caterina Caselli. Nei decenni seguenti, la sua rosa di talenti si è ulteriormente allargata grazie alle collaborazioni con Vasco Rossi, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Pierangelo Bertoli e Fabrizio De André.

Spoiler finale

In seguito, Bibi Ballandi ha avviato la sua carriera da produttore televisivo. Un ruolo, questo, che ha fatto entrare il professionista nella storia della televisione italiana. Con la società da lui ideata Ballandi Multimedia, l’uomo ha firmato show di grande successo, fra cui Ballando con le stelle, Ti lascio una canzone, Stasera Casa Mika e Danza con me. Inoltre, ha curato la realizzazione degli one man show di Fiorello, Laura Pausini, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Claudio Baglioni.

Ballandi Il papà delle stelle, le testimonianze

Durante Ballandi Il papà delle stelle prendono la parola molti amici e colleghi di Bibi. Per omaggiarlo ci sono, fra gli altri, Rosario Fiorello, Vasco Rossi, Paola Cortellesi, Giorgio Panariello e Gianni Morandi. In seguito, Orietta Berti ripercorre i suoi inizi, quando Ballandi l’accompagnava nei vari palchi del nostro paese, convincendola anche a fare tre concerti in un’unica serata. Infine, con Red Ronnie, celebre produttore e critico musicale, è ricordata la stagione di grande successo di Bandiera Gialla, celebre format musicale ideato proprio da Ballandi ed in onda su Italia 1 nel 1983 e nel 1984.