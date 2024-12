Caro Marziano Speciale Natale, viaggio alla scoperta dei dolci tradizionali con Littizzetto e Vanoni

Venerdì 27 dicembre, su Rai 3, è in onda una puntata Speciale di Natale di Caro Marziano. La trasmissione, per l’occasione, cambia la propria collocazione, spostandosi in prime time.

Caro Marziano Speciale Natale, al timone Pif

Caro Marziano è una produzione originale di Rai Documentari, che l’ha realizzato in collaborazione con Fremantle. Colui che ha curato la regia dell’appuntamento è Pierfrancesco Diliberto. Gli ideatori del format, invece, sono Luca Monarca e Pierfrancesco Diliberto. Lo Speciale di Natale, oltre che sulla terza rete della TV di Stato, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play. Al timone del programma c’è, come di consueto, Pif. Quest’ultimo è il padrone di casa dello show sin dal suo debutto, avvenuto nel nostro paese nel 2017.

Il reportage alla scoperta dei cibi tradizionali

Lo Speciale di Natale di Caro Marziano, in onda venerdì 27 dicembre su Rai 3, è l’occasione per raccontare, ancora una volta, le tradizioni del paese. Un focus, in particolare, è proposto sul cibo. Il conduttore, infatti, realizza un percorso in giro per il nostro paese, alla scoperta delle ricette tipiche italiane. L’itinerario, che dal Sud porta verso il Nord, permette a Pif di ricercare il miglior piatto e dolce italiano.

Il reportage del padrone di casa prende il via davanti ad una tavola imbandita, ricca di tante leccornie. Da qui, con ospiti ed amici, sono analizzati temi sempre più immateriali. In seguito, il presentatore è a Palermo, per approfondire la pasticceria tradizionale siciliana in compagnia del duo comico Ficarra e Picone. Poco più a settentrione, fra le vie di Napoli, è intervistato lo scrittore Francesco Piccolo, vincitore di un Premio Strega e di ben tre David di Donatello per la sceneggiatura de La prima cosa bella, Il capitale umano e Il traditore.

Caro Marziano Speciale Natale, Ornella Vanoni e Luciana Littizzetto

Durante lo Speciale di Natale di Caro Marziano, il conduttore è a Modena, dove incontra uno degli chef più famosi al mondo. Stiamo parlando di Massimo Bottura, vincitore di tre Stelle Michelin ed Ambasciatore degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. A Milano, Pif dialoga con la cantante Ornella Vanoni, che lo scorso dicembre ha rilasciato il suo ultimo album dal titolo Diverse. Infine, il viaggio del padrone di casa in giro per il nostro paese termina in Piemonte, a Torino. Qui ha un faccia a faccia con la comica Luciana Littizzetto, che recita alcuni canti di Natale.