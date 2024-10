Verissimo, gli ospiti del 26 e 27 ottobre: Ornella Vanoni e Giancarlo Magalli con Adriana Volpe

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Silvia Toffanin apre gli appuntamenti rispettivamente alle 16:30 ed alle 16:00.

Verissimo 26 27 ottobre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 26 ottobre, Silvia Toffanin dà spazio, in studio, ad Ornella Vanoni. L’artista, nel corso del faccia a faccia, ripercorre la sua lunghissima carriera. Arrivata alla soglia dei 90 anni, la cantante ha deciso di pubblicare un nuovo album di singoli. In seguito, è analizzata la storia di Nina Sophie Rima. L’influencer, modella ed attrice testimonia in che modo è riuscita a trasformare le difficoltà in opportunità.

Intervista doppia, poi, per la showgirl Samantha De Grenet, che per l’occasione è accompagnata dal figlio Brando. La padrona di casa, inoltre, dà il benvenuto a Benedetta Rossi, scrittrice e conduttrice televisiva che ha ottenuto enorme successo grazie alle sue ricette. Infine, torna Alessandro Basciano, che commenta le polemiche scaturite dopo la sua ospitata della scorsa settimana.

La domenica con Piera Maggio e Giancarlo Magalli con Adriana Volpe

Per la prima volta dopo anni, durante Verissimo di domenica 27 ottobre sono presenti, insieme in studio, i conduttori Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. A lungo colleghi in Rai, i due sono stati protagonisti di una vicenda mediatica e giudiziaria durata oltre sette anni. Dopo due processi e tre sentenze, fra loro è tornato il sereno.

La conduttrice ha un intenso confronto con Piera Maggio. Quest’ultima, oramai da venti anni, è in prima linea nella lotta per ritrovare la figlia Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo. Negli scorsi giorni, il padre della bimba, che quando è sparita aveva soli quattro anni, ha chiesto alla magistratura la riapertura delle indagini, interrotte con l’archiviazione qualche anno fa.

Verissimo 26 27 ottobre, Eleonora Giorgi con i figli

Nel corso di Verissimo di domenica, la padrona di casa intervista, nuovamente, l’attrice Eleonora Giorgi. Quest’ultima aggiorna il pubblico in merito alle sue condizioni di salute. Oramai da mesi, infatti, sta combattendo contro un tumore al pancreas. Giorgi, questa settimana, appare nel rotocalco pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione insieme ai figli Paolo ed Andrea.

Torna, inoltre, la showgirl Paola Caruso, con delle novità in merito alla salute del figlio Michele. Nel lungo parterre di ospiti spicca Federica Panicucci, ospite dello show proprio nel giorno del suo compleanno. Per tale occasione, Toffanin ha pensato ad una serie di sorprese. Infine, c’è Gerry Scotti, presentatore di Io Canto Generation e presto in libreria con il suo secondo libro, intitolato Quella volta.