Festival del Circo di Montecarlo, la 46° edizione il 28 dicembre: conduce Serena Autieri su Rai 1

Sabat0 28 dicembre prende il via il Festival del Circo di Montecarlo, giunto quest’anno alla 46° edizione. Per l’occasione, la TV di Stato ha deciso di trasmetterlo su Rai 1.

Festival del Circo di Montecarlo 46° edizione, conduce Serena Autieri

Per la rete ammiraglia della TV di Stato si tratta di un ritorno alle origini. La Rai, infatti, ha iniziato a trasmettere l’evento nel 1974 e, fino al 1981, era visibile sul canale principale, all’epoca chiamato Rete 1. In seguito, lo show si è spostato su Rai 2 e poi su Rai 3. Sulla terza rete della TV di Stato, in particolare, è arrivato nel 1992 ed è rimasto fino allo scorso anno, divenendo uno degli appuntamenti fissi delle festività natalizie.

La 46° edizione del Festival del Circo di Montecarlo è scritto, per la Rai, da Angela Fortunato, Francesca Lombardi ed Alessandro Serena. La regia televisiva è di Mauro Stancati. Per la prima volta, la conduzione è affidata a Serena Autieri, che prende il posto di Melissa Greta Marchetto, che aveva il ruolo di padrona di casa dello show dal 2018. Al suo fianco, Autieri può contare sui commenti tecnici di Alessandro Serena. Quest’ultimo, esponente della famiglia Orfei, è un divulgatore delle Arti Circensi presso l’Università Statale di Milano.

I 50 anni dalla nascita della kermesse

La 46° edizione del Festival del Circo di Montecarlo è composta da due appuntamenti. Il primo, come detto, è in onda oggi, sabato 28 dicembre. Il secondo, invece, è proposto fra una settimana, nel prime time del 4 gennaio. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

La 46° è, per la kermesse, un’edizione particolarmente importante. In primis perché si festeggiano i 50 anni dalla nascita del Festival, che ha debuttato, come detto, nel 1974. Inoltre, il Principato di Monaco celebra il centenario dalla nascita del Principe Ranieri III di Monaco. È lui che, nella metà degli anni ’70, ha voluto la manifestazione nel Principato, per accogliere, una volta all’anno, i migliori artisti circensi del pianeta.

Festival del Circo di Montecarlo 46° edizione, il backstage e le Teche Rai

Durante il Festival del Circo di Montecarlo sono assegnati i prestigiosi riconoscimenti Clown d’oro, d’argento e di bronzo. Tali premi sono assegnati all’eccellenza del circo mondiale. La Rai, nelle due prime serate, alterna le esibizioni degli artisti alle immagini del backstage. Inoltre, grazie alle Teche, sono trasmesse immagini di repertorio riguardante i Principi di Monaco, Ranieri e Grace Kelly.