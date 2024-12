Quinta dimensione Il futuro è già qui 28 dicembre: il rapporto fra uomo ed animali, ospite Gino Paoli

Sabato 28 dicembre, su Rai 3, prende il via la terza edizione di Quinta dimensione Il futuro è già qui. Il programma è una produzione originale di MediArt srl, che lo ha realizzato per Rai Cultura.

Quinta dimensione Il futuro è già qui 28 dicembre, la nuova edizione composta da tre puntate

La terza edizione di Quinta dimensione Il futuro è già qui è composta da tre appuntamenti. Il primo, in onda oggi, sabato 28 dicembre, è visibile su Rai 3 dalle ore 21:10. Il format è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Al timone torna Barbara Gallavotti. Quest’ultima, ogni settimana, indaga con metodo scientifico delle tematiche attuali. Lo scopo è informare e divertire il pubblico, fornendo loro tutti gli strumenti per affrontare al meglio le tante sfide globali.

Gallavotti, oltre ad essere la conduttrice, figura nel ruolo di autrice insieme a Jean Pierre El Kozeh, Paola Miletich, Fiorella Ravera e Maria Cristina Valsecchi. La regia è di Giacomo Frignani.

Il rapporto fra uomo ed animali

Al centro della prima puntata di Quinta dimensione Il futuro è già qui c’è il rapporto che lega l’essere umano agli animali. In particolare, è proposto un focus sulla vicinanza con i cani e i gatti.

Esseri viventi, questi, che si sono evoluti insieme a noi. Gallavotti cerca di comprendere, in primis, che differenze ci sono fra i felini e i canidi. In seguito, si concentra sulle somiglianze fra essi e gli umani, soprattutto per quello che riguarda la salute.

Non a caso, ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando per mettere a punto delle terapie utili per cani e gatti, ma al tempo stesso anche per noi.

Il viaggio della puntata del 28 dicembre di Quinta dimensione parte dalla Puglia, dove sono stati ritrovati i resti di uno dei primi lupetti. In seguito ci si sposta in Etiopia, luogo in cui si è sviluppato un rapporto speciale fra uomo e iene. Infine, presso il Parco Nazionale Gran Paradiso, è approfondito il legame, spesso problematico, che il nostro paese ha con gli orsi.

Quinta dimensione Il futuro è già qui 28 dicembre, Gino Paoli

Durante Quinta dimensione Il futuro è già qui del 28 dicembre sono discussi tali argomenti con vari ospiti. Fra loro c’è il cantautore Gino Paoli, grande amante degli animali. Inoltre, presenzia il filosofo Telmo Pievani, presenza fissa in tutte le puntate. A lui è affidata la riflessione sulle difficoltà nel dialogo con le altre specie e sul ruolo che potrebbe avere, in tale campo, l’intelligenza artificiale.