Show tv, i top e i flop 2024: disastro reality e L’Altra Italia, bene Che tempo che fa ed Affari Tuoi

Il 2024 si sta per concludere e, con la fine dell’anno, è giunto il momento di eleggere gli show tv top e flop. Fra i promossi c’è, senza dubbio, Ballando con le stelle.

Show tv top flop 2024, il miracolo di Milly Carlucci

Un cast azzeccato, dinamiche interessanti e polemiche capaci di far parlare per settimane intere. Il tutto gestito, in maniera perfetta, da Milly Carlucci. Sono questi gli ingredienti del successo di Ballando con le stelle, talent di Rai 1 fra i top dell’anno. D’altronde, considerati gli ascolti, è inevitabile: il programma, in onda oramai annualmente dal 2005, ha chiuso con una media 3,4 milioni di telespettatori con una share superiore al 26%.

Nei top della televisione italiana 2024 c’è Affari Tuoi. Il game show non ha risentito del cambio di conduttore ed è un vero e proprio rullo compressore. Quest’anno ha battuto praticamente sempre la concorrenza e nelle ultime settimane, guidato da Stefano De Martino, riesce a convincere tutti i giorni più di 5 milioni di telespettatori, con una share che in più di una occasione ha superato il 29% di share.

Promosso Che tempo che fa

Altro top del 2024 è Che tempo che fa. Il programma, su NOVE, ha saputo confermare la propria vocazione di salotto intellettuale per eccellenza della televisione italiana. Nonostante il cambio di rete, Fabio Fazio è riuscito a intervistare ospiti che nessun altro format sarebbe in grado di accogliere. Fra gli altri, il padrone di casa ha dialogato con Tom Hanks, Martin Scorsese, Papa Francesco, Ursula Von Der Leyen, Angela Merkel e Pep Guardiola. Da segnalare, poi, il delicato e commovente faccia a faccia con Franco Di Mare, che ha scelto proprio Fazio per la sua ultima apparizione televisiva.

Show tv top flop 2024, i bocciati

Passando ai flop, il 2024 è un anno da dimenticare per Antonino Monteleone. Ha esordito su Rai 2 con L’Altra Italia, talk chiuso dopo cinque puntate a causa degli ascolti bassi. Il terzo appuntamento ha segnato una share dello 0,99%: mai, in Rai, si era registrato un dato così pessimo.

Altro flop è Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico di Canale 5 sta affrontando una crisi di ascolti che sembra essere senza apparente soluzione. Il programma sembra aver perso il lato graffiante che per anni lo ha contraddistinto e per cercare di risollevare l’Auditel è costretto a cavalcare le polemiche della concorrente Rai, come dimostra il caso di Guillermo Mariotto.

Infine, finiscono nei flop tutti i reality Mediaset. Il 2024 è risultato essere pessimo per L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, che hanno toccato i record negativi di ascolti. Male anche La Talpa: nonostante fosse, alla vigilia, la principale novità dei palinsesti di Canale 5, il format, alla fine, è stato chiuso in anticipo. Insomma: se tre indizi fanno una prova, forse dalle parti del Biscione è tempo di ripensare la propria programmazione tv.