8 momenti cult del 2024 in tv: da Bortone che legge il monologo di Scurati al ballo del Qua Qua

Il 2024 è giunto al termine e qui di seguito vi elenchiamo 8 momenti cult della tv italiana. Sono vicende di cui, inevitabilmente, si è parlato molto, a partire dal cosiddetto caso Scurati.

8 momenti cult tv italiana 2024, Serena Bortone legge il monologo dello scrittore

Uno dei momenti cult del 2024, per la nostra televisione, è quello con protagonista Antonio Scurati. Lo scrittore era fra gli ospiti di una delle puntate di Chesarà, programma di Serena Bortone nel quale avrebbe dovuto leggere un monologo sull’antifascismo. Bortone, qualche ora prima della messa in onda, ha comunicato sui social l’annullamento “senza spiegazioni” del contratto dell’intellettuale. Nelle ore successive, la Rai ha ricevuto varie accuse di censura, sempre smentite. Alla fine, in aperta polemica con l’emittente, Bortone ha aperto la diretta leggendo il testo del monologo scritto da Scurati.

Rimanendo in casa Rai, un momento memorabile della tv italiana del 2024 è lo scontro fra Teo Mammucari e Francesca Fagnani. Un vero e proprio duello, trasmesso in prima serata in maniera integrale. L’evento ha causato non pochi problemi al conduttore, fortemente criticato per il suo atteggiamento. Il risultato finale? Un anno sabbatico per Mammucari e record di ascolti per lo show.

Altro momento cult del 2024 della tv italiana è la sparizione di Guillermo Mariotto, avvenuta nel pieno della semifinale di Ballando con le stelle. Per varie ore, la stessa conduttrice non sapeva che fine avesse fatto il giurato, che alla fine ha rischiato di perdere il posto.

Le stoccate Mentana-Gruber e il caso Francesco Benigno

I tanti appassionati di tv, pensando al 2024, ricorderanno senz’altro le stoccate a distanza fra Enrico Mentana e Lilli Gruber. A scatenare la tensione è uno sforo del telegiornale di LA7, che ha convinto la conduttrice di Otto e mezzo a definire il collega giornalista “incontinente”. Mentana, poche ore dopo, ha risposto prima sui social e poi a margine del tg della sera, arrivando a ventilare l’ipotesi di abbandonare la rete. Alla fine, le parole diplomatiche di Andrea Salerno, direttore di La7, hanno spento la polemica.

Altro momento cult (in negativo) è la squalifica di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi. L’attore è stato allontanato dal programma dopo aver avuto un faccia a faccia molto ravvicinato con Artur. La produzione ha deciso in un primo momento di non mostrare le immagini, per poi cambiare idea e trasmetterle, con una gestione del caso decisamente lacunosa.

Molta meno prudenza ha mostrato il Biscione il 23 settembre scorso, quando ha mandato in onda la confessione (registrata poco prima) di Lorenzo Carbone. Il 50enne, ai microfoni di Fabio Giuffrida, inviato di Pomeriggio Cinque, ha confessato di aver ucciso la mamma. Fra zoom sugli occhi in lacrime e la scritta “Esclusivo”, le telecamere hanno seguito anche l’arresto di Carbone, portato via dai Carabinieri.

8 momenti cult tv italiana 2024, il Festival di Sanremo

Infine, gli ultimi due momenti cult della televisione italiana 2024 risalgono al Festival di Sanremo. Il primo è l’oramai famigerato ballo del Qua Qua, eseguito all’esterno dell’Ariston da Fiorello, Amadeus e un visibilmente imbarazzato John Travolta. Memorabile, nella serata cover, la performance di Angelina Mango, che ha cantato la hit Le rondini del compianto papà Mango. Un’esibizione bellissima, nonché un pensiero per un artista che spesso non è omaggiato come dovrebbe.