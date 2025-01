BellaFesta puntata 2 gennaio, ospiti e concorrenti: atteso Al Bano e i Los Locos

Giovedì 2 gennaio, su Rai 2, è in onda uno speciale di BellaFesta. Il format, spin off di BellaMa, è visibile dalle ore 21:00 circa, prendendo il via subito dopo la fine dell’edizione serale del TG2.

BellaFesta 2 gennaio, il flop negli ascolti

Al timone di BellaFesta, così come nella versione pomeridiana quotidiana dello show, c’è Pierluigi Diaco. Il format, ideato dallo stesso Diaco, è scritto da Valentina Stangherlin. La scenografia è curata da Riccardo Bocchini, mentre la regia è di Salvatore Perfetto. In studio, insieme al padrone di casa, torna la giovane band Infieri, che cura, rigorosamente dal vivo, gli spazi musicali. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

Quella del 2 gennaio non è la prima puntata di BellaFesta. Il programma, infatti, ha accompagnato gli italiani già il 26 dicembre scorso, giorno in cui si festeggia Santo Stefano. In tale occasione, però, il format non ha ottenuto gli ascolti sperati. La trasmissione, infatti, ha tenuto compagnia solamente a 624 mila telespettatori, per una share del 3,9%.

La gara con i concorrenti vip

Al centro di BellaFesta, così come nella versione pomeridiana dello show, vi è lo scontro fra generazioni. In particolare, gli esponenti della Generazione Z affrontano quelli della fazione dei Boomer. In occasione degli appuntamenti speciali in prime time, si sfidano, in una serie di manche, delle coppie di concorrenti vip.

A tal proposito presenzia l’attrice Valeria Fabrizi, accompagnata dalla figlia Giorgia Giacobetti. Attesa la conduttrice Maria Teresa Ruta, accompagnata dal genero Mirko Gancitano. Torna sulla TV di Stato Licia Colò, che gareggia con la figlia Liala Antonino. Spazio anche alla showgirl Alba Parietti e al figlio Francesco Oppini, opinionista sportivo. Infine, si mette in gioco il comico ed imitatore Gabriele Cirilli, in studio con il figlio Mattia.

BellaFesta 2 gennaio, gli ospiti

Durante BellaFesta del 2 gennaio sono accolti, in studio, vari ospiti, le cui performance fanno da intermezzo alla gara. In primis, per il mondo della musica, c’è Al Bano. Il cantante, che ha venduto 25 milioni di dischi in tutto il mondo, accompagnato dagli Infieri esegue, dal vivo, alcuni dei suoi più grandi successi. C’è l’astrologo Jupiter, che come da tradizione snocciola, segno per segno, l’oroscopo del nuovo anno. Infine, la serata si conclude in allegria con i balli di gruppo. Tale spazio ha come protagonisti i Los Locos, gruppo musicale che, in carriera, ha realizzato hit del calibro di Ritmo Vuelta, Hazme Feliz e Macarena That’s Me.