Zelig 2025, le novità: arriva il corpo di ballo, i comici e gli ospiti

Mercoledì 15 gennaio, su Canale 5, esordisce l’edizione 2025 di Zelig. Il celebre show comico, fra i titoli storici della rete ammiraglia del Biscione, è visibile in prima serata, dalle 21:30 circa.

Zelig 2025, i conduttori

Al timone di Zelig 2025 c’è la storica coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il primo è un volto storico del format: ha condotto la prima edizione, andata in onda nel 1997 su Italia 1, ed in seguito è tornato a rivestire il ruolo di padrone di casa in svariate occasioni. Anche Incontrada è una veterana del programma, che ha guidato dal 2004 al 2010 e, in seguito, dal 2021.

Il programma, come di consueto, non è in diretta. Le riprese, infatti, si sono svolte nelle scorse settimane, nella consueta location del Teatro degli Arcimboldi di Milano. La regia è di Marco Beltrami, mentre la scenografia, completamente rinnovata, è firmata da Marco Calzavara. L’edizione in partenza oggi è la ventiduesima ed è composta da tre puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del mercoledì.

Quali sono le novità

Sono numerose le novità che attendono Zelig 2025, che mai come quest’anno ha l’obiettivo di diventare un vero e proprio show. In ogni appuntamento è presente il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami. La compagnia, che esegue nel corso della serate varie esibizioni, è formata da 18 ballerini professionisti.

I momenti musicali del format, invece, sono firmati dalla band The Pax Side of the Moon. Il gruppo, composto da otto musicisti, ha uno stile originale ed irriverente ed è già noto al pubblico, avendo vinto, nel 2018, il contest di Zelig intitolato Fun Cool Music Award. Infine, in ogni puntata dello show salgono sul palco alcuni ospiti. In occasione del debutto di oggi, mercoledì 15 gennaio, è dato spazio a Lazza, cantante e artista più certificato del 2024 e che ha da poco festeggiato la vittoria di un Disco di Diamante.

Zelig 2025, i comici

Sono tanti i comici che si alternano durante Zelig 2025. Vi sono le vecchie glorie, ovvero i monologhisti che hanno contribuito a rendere popolare lo show nel corso degli anni. Essi si mischiano alle nuove promesse della risata italiana, scovate in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino & Michele e Giancarlo Bozzo.

Fra gli altri, sono protagonisti Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Antonio Ornano, Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale ed Oblivion. Il lungo elenco di comici, inoltre, è arricchito da Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Lunanzio, Aurelio Sechi, Silvio Cavallo, Maria Pia Timo, Ippolita Baldini ed Assane Diop.