Io Canto Senior, la seconda puntata: vince Alessandro, Silvia ed Alberico eliminato, crollo negli ascolti

Venerdì 17 gennaio, Gerry Scotti ha condotto la seconda puntata di Io Canto Senior. Lo show di Canale 5 ha ottenuto, nella serata di ieri, bassi ascolti.

Io Canto Senior seconda puntata, i giudici e i coach

Non cambia, nella seconda puntata, il meccanismo di funzionamento di Io Canto Senior. I concorrenti, tutti over 45, si esibiscono sul palco ed eseguono varie sfide. Ogni esibizione è sottoposto al giudizio dei giurati, i cui voti sono sommati e contribuiscono alla formazione di una classifica finale. Essa, in seguito, può essere confermata o ribaltata dai 100 spettatori presenti in studio. Al termine, il primo classificato è il vincitore della settimana mentre gli ultimi sono definitivamente eliminati.

I partecipanti, nell’avventura, sono affiancati dai tutor Lola Ponce, Fausto Leali, Benedetta Caretta, Mietta, Cristina Scuccia ed Anna Tatangelo. La giuria, invece, è formata da Orietta Berti, Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola. Contribuisce al giudizio finale anche Chiara Tortorella, che nel format rappresenta Radio 101. In palio, per il vincitore, c’è un montepremi di 30 mila euro.

Il vincitore e gli eliminati

Colui che è riuscito a vincere la seconda puntata di Io Canto Senior è Alessandro Rea. Quest’ultimo ha conquistato tutti eseguendo prima la cover di Unchain Melody, poi cantando insieme alla coach Benedetta Caretta il brano Kiss. Le due performance hanno ottenuto un punteggio complessivo di 90 punti, chiudendo davanti alla seconda classificata Saba (a 82 punti). Il podio è completato da Pino, decisamente staccato dai primi due, a 66 punti.

Per quanto riguarda gli eliminati, i quattro finiti al ballottaggio sono Giorgio, Silvia, Alberico ed Angelo. I quattro si sono sfidati fra loro ed alla fine i giurati e gli spettatori hanno deciso di salvare Giorgio ed Angelo, che hanno ottenuto rispettivamente 81 e 75 punti. Eliminati definitivamente dallo show Silvia ed Alberico, decisamente più staccati in classifica, fermi a 45 e 44 punti.

Io Canto Senior seconda puntata, preoccupante crollo degli ascolti

La seconda puntata di Io Canto Senior, dal punto di vista dell’Auditel, non può lasciare tranquilli Mediaset. Il talent, infatti, ha avuto un preoccupante crollo degli ascolti. Il programma ha interessato solamente 1,8 milioni di spettatori, per una share del 13,4%. Un dato, quest’ultimo, molto basso, considerando che l’appuntamento è terminato a notte fonda, ben oltre mezzanotte e mezza. L’esordio del 10 gennaio aveva intrattenuto 2,2 milioni di italiani, con il 15,79% di share. In una settimana, la trasmissione ha perso quasi 400 mila telespettatori e più di 2 punti di share.