Il Forno delle Meraviglie, la puntata del 24 gennaio: protagonista Ferrara

Venerdì 24 gennaio, Real Time manda in onda un nuovo appuntamento de Il Forno della Meraviglie. La trasmissione, condotta da Fulvio Marino, è visibile dalle 21:20 circa.

Il Forno delle Meraviglie 24 gennaio, prosegue la seconda edizione

Con quella attuale procede la seconda edizione de Il Forno delle Meraviglie. La trasmissione, ogni settimana, mette in sfida tre panetterie. Esse hanno la sede in una specifica zona del nostro paese e si fronteggiano in altrettante prove. Nella prima, i concorrenti si cimentano in una realizzazione salata. Nella seconda devono riuscire a convincere Fulvio Marino tramite una preparazione dolce. Infine, nella terza e decisiva manche, gli esperti propongono una specialità della casa, che prende il nome di Prodotto Meraviglia. Il vincitore, oltre al titolo di Miglior panificio della zona, ottiene un assegno pari a 1500 euro in gettoni d’oro.

Continuano a non essere esaltanti gli ascolti dello show. La puntata di sette giorni fa, ambientata nei territori della Laguna Veneta, ha convinto 350 mila telespettatori, per una share dell’1,9%.

Il Forno delle Meraviglie 24 gennaio, protagonista Ferrara

Questa settimana, Il Forno delle Meraviglie prosegue il proprio viaggio spostandosi leggermente più a sud. Fulvio Marino, infatti, è determinato ad assaggiare le delizie tipiche della città di Ferrara, località dell’Emilia Romagna nota soprattutto per i tanti edifici che portano il nome degli Este, signori che hanno dominato nella città durante l’epoca del Rinascimento.

Come sempre, il padrone di casa è affiancato, durante le puntate, da un vip. Tale celebrità assaggia le preparazioni delle varie panetterie e, con il suo giudizio, determina il risultato finale della sfida, in quanto assegna un punto bonus al suo locale preferito. Questa settimana, l’ospite è l’attrice comica Syusy Blady.

Chi in gara

Durante Il Forno delle Meraviglie del 24 gennaio è in sfida, in primis, Luca, titolare di Farinamente. Il datore di lavoro ha 26 anni e con la sua attività è attento alla tradizione, con un occhio rivolto all’innovazione: “Ho iniziato questo lavoro per caso, ho iniziato come garzone grazie a mia mamma. All’inizio temevo di fallire, ma ora sono sicuro di me“.

Protagonista della puntata è Il Salotto del Pane di Giulio e della sua famiglia. Ha iniziato a lavorare in compagnia del padre, poi si è specializzato nel tempo ed oggi considera il laboratorio una sorta di seconda casa. Infine, c’è Vittorio di Officina Integrale. Il negozio ha aperto cinque anni fa e il titolare, prima di appassionarsi dell’arte della panificazione, ha lavorato come pasticcere. Nella sua vetrina è protagonista l’innovazione, accompagnata dalla salute.