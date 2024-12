Il Forno delle Meraviglie, la puntata del 27 dicembre: protagonista il Golfo di Palermo

Venerdì 27 dicembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento de Il Forno delle Meraviglie. Il programma, al via alle 21:25, è condotto da Fulvio Marino.

Il Forno della Meraviglie 27 dicembre, gli ascolti del debutto della scorsa settimana

Durante lo show si affrontano tre panetterie, che si fronteggiano in altrettante prove. Nella prima, i concorrenti si cimentano in una realizzazione salata. Nella seconda devono riuscire a convincere Fulvio Marino tramite una preparazione dolce. Infine, nella terza e decisiva manche, gli esperti propongono una specialità della casa, che prende il nome di Prodotto Meraviglia. Il vincitore, oltre al titolo di Miglior panificio della zona, ottiene un assegno pari a 1500 euro in gettoni d’oro.

La seconda edizione del format ha debuttato, su Real Time, la scorsa settimana, venerdì 20 dicembre. L’appuntamento ha ottenuto ascolti non esaltanti, intrattenendo 342 mila telespettatori, con una share dell’1,9%.

Tappa a Palermo

Nel corso de Il forno delle meraviglie di oggi, venerdì 27 dicembre, è accolto, in qualità di ospite, Sergio Friscia. L’attore e comico, da anni fra i conduttori di Striscia la Notizia!, accompagna il padrone di casa nelle varie visite delle panetterie in gara, assaggiando le tante specialità realizzate dagli sfidanti.

La seconda puntata de Il forno delle meraviglie 2 di oggi, venerdì 27 dicembre, è ambientata in Sicilia. In particolare, Fulvio Marino visita alcune delle località situate presso il Golfo di Palermo, area facente parte dell’area metropolitana dell’omonima città.

Il Forno della Meraviglie 27 dicembre, i concorrenti in gara

Il primo forno in gara durante la puntata del format del 27 dicembre è il Panificio Tusa. Situato a Monreale, è gestito da Debora. La proprietaria, presentando la propria attività, racconta: “Ho risollevato le sorti del panificio di famiglia, penso in grande e non temo la concorrenza. Il negozio ha aperto 40 anni fa grazie a mio nonno, oggi Tusa è diventato un punto di riferimento grazie a me e a mia sorella. Sono competitiva, le sfide sono il pane per i miei denti“.

La seconda società è in gara durante Il Forno delle Meraviglie del 27 dicembre è il Panificio Barà. Posto a Palermo, la titolare è Giada: “La prima volta che sono entrata nel panificio di famiglia sono rimasta incantata e ho capito che era il lavoro della mia vita. Da noi si possono trovare tutti i prodotti tipici siciliani“.

Infine, Marino è a Bagheria, per recarsi nell’Antico Forno Valenti. A gestirlo c’è Maurizio: “Il forno nasce alla fine del 1800 grazie a mio bisnonno e, di generazione in generazione, è arrivato sino a me. Il nostro cavallo di battaglia è lo spincione“.