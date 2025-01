Luca Bizzarri Non hanno un amico, il 27 gennaio su NOVE lo spettacolo teatrale: i temi

Lunedì 27 gennaio, su NOVE, è in onda Luca Bizzarri Non hanno un amico. Lo spettacolo teatrale appartiene al genere commedia.

Luca Bizzarri Non hanno un amico, lo spettacolo scritto con Ugo Ripamonti

La rete, appartenente al gruppo Discovery, trasmette lo show, in prima visione assoluta, a partire dalle ore 21:25 circa, prendendo il via al termine di Cash or Trash Chi offre di più?, game show condotto da Paolo Conticini.

La commedia Non hanno un amico ha una durata di circa un’ora e un quarto ed è scritta dal comico Luca Bizzarri, protagonista della narrazione, e da Ugo Ripamonti. L’one man show ha come unico mattatore il già citato Luca Bizzarri, storico membro del duo comico Luca e Paolo. Artisticamente è nato a Le Iene e, da tempo, cura la pagina satirica del talk show DìMartedì. Inoltre, nel 2018 ha ottenuto il prestigioso ruolo di Presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova. La società che ha curato la realizzazione del titolo è la ITC 2000.

Di cosa parla lo spettacolo

Non hanno un amico è la trasposizione teatrale dell’omonimo podcast realizzato da Chora Media e curato dello stesso Luca Bizzarri. Il protagonista, proprio come nel contenuto digitale, durante lo spettacolo in onda su NOVE affronta molti temi, tutti aderenti all’attualità ed alla società nella quale stiamo vivendo.

Ampio spazio lo ha la satira politica, di cui Bizzarri si occupa da anni. Non a caso, il podcast è nato proprio durante il periodo della campagna elettorale. Il comico genovese propone un focus sul rapporto fra politici e social, approfondendo in che modo è cambiata la comunicazione politica negli ultimi tempi, con l’avvento delle principali piattaforme digitali.

In seguito, Luca Bizzarri, in Non hanno un amico, si concentra sui fenomeni social e sui nuovi costumi del Millennio, che ci porta ad essere in continuo contrasto. Se da una parte c’è un diffuso sentimento di nostalgia verso il passato, dall’altra è sempre più forte la necessità ad innovare ulteriormente.

Luca Bizzarri Non hanno un amico, nuovo capitolo della saga NOVE Comedy Club

Con Non hanno un amico di Luca Bizzarri prosegue il ciclo di appuntamenti di NOVE Comedy Club. Oramai da settimane, infatti, la rete Discovery manda in onda, in prima serata, gli show di alcuni dei principali comici del nostro paese. Due settimane fa è toccato a Valentina Persia con Sinceramente Persia One Milf Show. La produzione ha ottenuto buoni ascolti, convincendo 619 mila telespettatori, per una share del 3,2%.