Sinceramente Persia One Milf Show su NOVE: monologhi ed ospiti

Lunedì 13 gennaio, su NOVE, è visibile Sinceramente Persia One Milf Show. La trasmissione è visibile, sulla rete di punta dell’intrattenimento Discovery, dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine del game Cash or Trash Chi offre di più?.

Sinceramente Persia One Milf Show, chi è la protagonista

Al centro di Sinceramente Persia One Milf Show c’è, come intuibile già dal titolo, la comica Valentina Persia. Quest’ultima è una delle monologhiste più famose ed apprezzate del nostro paese. Per lei, la notorietà arriva dalla metà degli anni ’90, quando diventa una delle protagoniste di La sai l’ultima?. Da quel momento in poi, Persia ha partecipato a programmi molto popolari del nostro paese, come Sotto a chi tocca, Ci vediamo su Rai Uno e Tintarella di luna. La società che ha realizzato il format è la Colorado Film, una società del gruppo Rainbow, che ha lavorato per conto di Warner Bros. Discovery. Lo spettacolo ha una durata di 90 minuti.

I temi e le rubriche

Durante lo show, la padrona di casa affronta numerosi temi, con i quali sono affrontate delle questioni spinose della società attuale. Arrivata alla soglia dei 50 anni, la protagonista ha deciso di essere al 100% sé stessa. Forte di questa consapevolezza, affronta tre grandi questioni: il fascino delle donne over 50, il desiderio sessuale e in che modo è cambiato il maschio nel corso dei decenni.

Ma Sinceramente Persia One Milf Show è anche un omaggio alla sua carriera e, per questo, Valentina Persia si esibisce in alcune rubriche ispirate alla sua storia. A tal proposito c’è L’ultima? La so, spazio che la conduttrice dedica alle barzellette. C’è La post del cuore, durante la quale Persia legge, in pubblico, alcuni messaggi da lei effettivamente ricevuti sui social. Infine, c’è La pancetta del paese, con la quale Persia raccoglie i pareri del pubblico in studio in merito ai tre temi della serata.

Sinceramente Persia One Milf Show, gli ospiti

Vari gli ospiti che arricchiscono la serata di Sinceramente Persia One Milf Show. In rappresentanza degli uomini c’è, in primis, Paolo Ruffini, in carriera spesso conduttore di show comici. Con lui c’è Nicola Macchione, uomo di scienza stimato e rispettato, esperto urologo e sessuologo. Per discutere del desiderio sessuale sale sul palco Vanessa Minotti, creator di Only Fans. Per parlare degli uomini 2.0 c’è il ciclista e volto televisivo Ignazio Moser. Infine, Persia dà i trucchi per essere attraenti anche dopo i 50 anni con Paola Barale.