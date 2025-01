MasterChef Italia, la puntata del 30 gennaio: prova in esterna a Villa Crespi, attese due Pressure Test

Giovedì 30 gennaio è in onda una nuova puntata di MasterChef Italia 2025. Il programma è proposto dalle 21:20 circa, su Sky Uno, rete visibile sul canale 108 di Sky.

MasterChef Italia 30 gennaio 2025, chi sono i giudici

MasterChef Italia, anche nella puntata odierna, è una produzione originale della società Endemol Shine Italia. Il format, Sky Original, è fruibile, oltre che in televisione, in diretta streaming tramite la piattaforma Now TV e l’applicazione Sky Go.

Sono rimasti dieci concorrenti in gara. Essi sono Alessia, Yi Lan, Claudio, Franco, Giovanni, Jacopo, Katia, Mary, Samuele e Simone. Essi sono giudicati dal solito trio di chef, che sono Antonino Canavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, volto della trasmissione sin dal suo debutto.

La prova in esterna a Villa Crespi

Grande protagonista, nel corso di MasterChef Italia di oggi, è proprio Canavacciuolo. Il cuoco, infatti, apre le porte del suo ristorante Villa Crespi per la prova in esterna.

Si tratta di un luogo decisamente molto importante per gli amanti della cucina, sia italiana che internazionale. Il ristorante, premiato per ben tre volte con il prestigioso riconoscimento della Stella Michelin, è immerso nella suggestiva cornice del Lago d’Orta, vicino a Novara, in Piemonte.

I concorrenti, all’interno di Villa Crespi, hanno la possibilità di cimentarsi con lo stile di cucina di Antonino Canavacciuolo, che nelle sue proposte mischia la tradizione della Campania con quella della Piemonte. La prima regione è quella che ha dato i natali dallo chef, mentre la seconda è quella che lo ha accolto.

MasterChef Italia 30 gennaio 2025, la Red Mistery Box e ben due Pressure Test

In seguito, a MasterChef Italia del 30 gennaio, si svolge una Red Mistery Box. Essa, a differenza di quanto accade solitamente, non si svolge ad inizio serata, ma bensì a metà gara ed ha come protagonista qualcosa di decisamente molto inaspettato. Al termine del tempo messo a disposizione per la manche, i tre giudici devono individuare gli aspiranti chef che hanno presentato le peggiori ricette.

Infine, nel corso di MasterChef Italia di oggi, giovedì 30 gennaio, si svolgono ben due Pressure Test, che mettono alla prova la solidità degli aspiranti chef. Il primo si incentra su uno degli abbinamenti più sorprendenti della cucina. Per affrontare al meglio il secondo, invece, i contendenti al titolo rimasti ancora in corsa devono sfruttare al meglio tutti e cinque i sensi. Al termine, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli ed Antonino Canavacciuolo selezionano i peggiori che, dunque, vengono definitivamente eliminati.