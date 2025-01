MasterChef Italia 23 gennaio: la temuta prova di pasticceria con Iginio e Debora Massari

Giovedì 23 gennaio, nella consueta puntata di MasterChef Italia, arriva un momento sempre molto atteso dal pubblico e temuto dai concorrenti. Ospite in studio, infatti, è il Maestro pasticcere Iginio Massari.

MasterChef 23 gennaio, continua il successo del programma

MasterChef Italia, giovedì 13 gennaio, è in onda, rigorosamente in prima visione, su Sky Uno, visibile sul canale 109 di Sky. Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, inoltre, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite Now TV e l’applicazione Sky Go.

Protagonisti dell’appuntamento odierno sono i tre, confermatissimi giudici. In primis Bruno Barbieri, volto della trasmissione fin dal suo esordio. Al suo fianco ci sono Giorgio Locatelli ed Antonino Canavacciuolo.

Continua il successo in termini Auditel di MasterChef Italia. Sette giorni fa, la puntata ha intrattenuto, contando anche gli spettatori di Sky Uno/+1, 963 mila telespettatori, per una share del 4,7%. Un dato, questo, che è più alto del 7% rispetto a quello ottenuto nel medesimo appuntamento della scorsa edizione.

La prova di pasticceria

MasterChef Italia del 23 gennaio prende il via con una Golden Mystery Box. In essa, gli aspiranti cuochi devono dimostrare di avere delle ottime tecniche di taglio. Inoltre, devono aguzzare l’ingegno per tentare di farcire, nel modo più originale possibile, un panettone gastronomico.

In seguito, con l’Invention Test, i concorrenti devono mettersi alla prova con la pasticceria. I tre giudici, infatti, danno il benvenuto ad Iginio Massari. Il Maestro pasticcere, in autunno protagonista dell’ultima edizione di Bake Off Italia, è accompagnato dalla figlia Debora. I componenti della Masterclass devono riuscire a portare a termine una preparazione scenografica. La manche di pasticceria, anche quest’anno, si conferma insidiosa e capace di sconvolgere gli equilibri.

MasterChef 23 gennaio, la prova in esterna a Pontremoli

Infine, i concorrenti, a MasterChef Italia del 23 gennaio, abbandonano lo studio ed affrontano una nuova prova in esterna. Gli aspiranti cuochi raggiungono Pontremoli, località posta nella provincia di Massa Carrara. Nella cittadina della Lunigiana, gli aspiranti chef sono suddivisi in due brigate, quella rosa e quella blu. Essi devono cucinare sui testi, ovvero delle pentole in ghisa da appoggiare sulla brace tipiche della tradizione culinaria locale. A giudicarli vi sono venticinque esperti ristoratori della zona.

I membri della compagine sconfitta, una volta tornati in studio, devono affrontare il Pressure Test. In esso, i protagonisti sono sottoposti ad una prova decisamente inusuale. Il concorrente che, al termine della manche, è giudicato peggiore, deve togliere il grembiule e lasciare definitivamente il programma.