Verissimo, gli ospiti del 1° e 2 febbraio: Nikita Pelizon, Luca Calvani ed Eleonora Giorgi

Sabato 1° e domenica 2 febbraio, Silvia Toffanin guida due nuovi appuntamenti di Verissimo. Lo show prende il via rispettivamente dalle ore 16:30 e dalle 16:00, rigorosamente su Canale 5.

Verissimo 1° 2 febbraio, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 1° febbraio è presente, in esclusiva, Andrea Rizzoli. Quest’ultimo presenta, per la prima volta, il libro dal titolo Non ci sono buone notizie. Si tratta di un racconto senza filtri, un diario intimo incentrato sull’ultimo anno, il più difficile ma anche il più intenso, passato con la mamma Eleonora Giorgi. L’attrice, da tempo, lotta contro un tumore al pancreas molto aggressivo.

In seguito, per la prima volta nello storico show della rete ammiraglia Mediaset, è dato il benvenuto a Tommaso Marini. Lo schermitore, vincitore della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, nelle scorse settimane è stato uno dei protagonisti di Ballando con le stelle, posizionandosi al quarto posto.

Nikita Pelizon ed Ana Laura Ribas

Silvia Toffanin, a Verissimo del 1° febbraio, ha un faccia a faccia con Nikita Pelizon. L’influencer è nota al grande pubblico per aver vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Da qualche tempo ha dato il via ad una nuova fase di vita.

Un focus, poi, è proposto sull’amicizia di lunga data che lega la showgirl Juliana Moreira alla modella Thais Wiggers. Infine, dopo un periodo di lontananza dalla televisione, arriva in studio Ana Laura Ribas, che nei decenni ha presenziato a vari format tv di grande successo, fra cui Quelli che il calcio, Paperissima, Domenica In e Kalispéra!.

Verissimo 1° 2 febbraio, le interviste della domenica

Per quanto riguarda la puntata di Verissimo di domenica 2 febbraio, Silvia Toffanin dà ampio spazio ad una grande amica della trasmissione, ovvero Eleonora Giorgi. L’attrice, come già detto, aggiorna il pubblico in merito al suo stato di salute. Di recente, in una intervista rilasciata a Rai Radio 2, ha affermato: “La malattia è avanzata, aspetto un miracolo. Tengo duro, sono piena d’amore. Credo in un ordine superiore delle cose e sono confortata di potermici abbandonare”.

In seguito, la puntata è arricchita dal duo artistico composto da Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I due, che hanno collaborato nella hit La discoteca italiana, sono fra i giurati di Io Canto Senior, talent di Gerry Scotti giunto al termine, con la finale, nella giornata di ieri.

Da Ballando con le stelle giunge Federica Nargi, terza nella classifica del talent. Dopo un faccia a faccia con Eva Henger, si parla del Grande Fratello con l’ultimo eliminato Luca Calvani. Infine, è protagonista Manuela Arcuri, affiancata dal figlio Mattia.