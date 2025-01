Verissimo, gli ospiti del 25 e 26 gennaio: Martina e Ciro di Uomini e Donne e Matilde Gioli

Sabato 25 e domenica 26 gennaio sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Esse sono in onda, rispettivamente dalle 16:30 e dalle 16:00, su Canale 5.

Verissimo 25 26 gennaio, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 25 gennaio, la conduttrice Silvia Toffanin accoglie Carolyn Smith. L’ex ballerina, da anni giudice inflessibile di Ballando con le stelle, effettua un racconto a tutto tondo della sua vita privata e lavorativa. Per la prima volta nello show c’è l’amato attore Giacomo Giorgio. Dopo il successo ottenuto a Mare Fuori, la carriera dell’interprete ha spiccato il volo, recitando in pellicole come Diabolik Ginco all’attacco. Nel corso dell’appuntamento c’è Paola Di Benedetto. La conduttrice festeggia, in studio, i 30 anni, che ha compiuto pochi giorni fa.

Jenny Guardiano di Temptation Island

Durante Verissimo di oggi, Silvia Toffanin dà spazio a Jenny Guardiano. La ragazza è nota al grande pubblico per aver preso parte, nel ruolo di fidanzata, a Temptation Island. Nello show ha presenziato in compagnia del fidanzato Tony, con il quale ha interrotto il rapporto lo scorso dicembre.

A Verissimo del 25 gennaio c’è la comica, conduttrice ed attrice Fatima Trotta. Infine, esordisce nel format Maurizio Ferrini, attore comico che dà vita, da decenni, al personaggio de La Signora Coriandoli, presenza fissa in vari show di successo, fra cui Che tempo che fa.

Verissimo 25 26 gennaio, le interviste della domenica

Nella puntata domenicale di Verissimo, la conduttrice ha un faccia a faccia con Federica Pellegrini, leggenda del nuoto e finalista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

In scaletta un toccante momento con Stefano Bettarini, ex calciatore ed opinionista sportivo. Per la prima volta parla del padre, recentemente scomparso all’età di 86 anni. Per la prima volta nella storia del programma ci sono, per una intervista doppia, le attrici Asia Argento e Matilde Gioli. Le due sono protagoniste al cinema con la pellicola Fatti vedere, diretto da Tiziano Russo e che vanta, nel cast, anche Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame.

In esclusiva ci sono Martina e Ciro, fresca coppia nata a Uomini e Donne. Insieme, rilasciano a Verissimo la prima loro intervista in televisione da quando hanno iniziato la frequentazione. Dopo l’intervista di qualche settimana fa, torna in studio l’ex pugile Daniele Scardina, accompagnato dalla mamma e dal fratello. Infine, è dato spazio a due ex volti storici della scuola di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando degli esperti di danza Kledi Kadiu e Rossella Brescia.