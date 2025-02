Grande Fratello, la puntata del 3 febbraio: Ilaria si ritira, eliminato Emanuele, chi al televoto

Puntata ricca di scena quella di lunedì 3 febbraio del Grande Fratello. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è andato in onda su Canale 5.

Grande Fratello 3 febbraio, i dubbi su Javier

Al Grande Fratello del 3 febbraio si è parlato dell’inatteso riavvicinamento fra Helena e Javier. Il pallavolista, stuzzicato dal padrone di casa e dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, ha chiarito: “Sono molto confuso, il contesto non aiuta ma so di essere in una posizione indifendibile. Non riesco a stare lontano da Prestes“. Parole, queste, che non sono affatto piaciute a Zeudi, che ha attaccato il pallavolista: “Due o tre giorni fa hai provato a baciarmi“.

Anche Shaila ha ammesso di non credere alle parole di Javier, sostenendo che il ragazzo si stia “accontentando” nello stare con Helena. Lo sportivo, tuttavia, ha negato ogni accusa.

Faccia a faccia Shaila-Iago

Signorini ha chiamato, in studio, sia Shaila che Iago. I due, al Grande Fratello del 3 febbraio, hanno avuto un duro faccia a faccia. L’ex Velina ha rimproverato il concorrente per alcune frasi che l’avrebbero fatta sentire umiliata. L’attore, nonostante si sia scusato per le espressioni utilizzate, non ha risparmiato delle critiche ai danni dell’inquilina: “Hai perso l’educazione, quella di Lorenzo non è una buona influenza. Lui ti ha detto cose molto più gravi di quelle che ho detto io ma continui a starci insieme“.

Dopo aver proposto un focus sulla relazione (che procede a gonfie vele) fra Tommaso e Mariavittoria, la concorrente Chiara ha raccontato in breve la sua vita, sostenendo di aver dovuto affrontare non pochi problemi. L’inquilina ha avuto la possibilità di incontrare la mamma, che ha speso parole di apprezzamento verso Alfonso, a cui la figlia si è molto avvicinata nelle ultime settimane. Lorenzo, invece, ha ricevuto una lettera della sorella.

Grande Fratello 3 febbraio, eliminato Emanuele e il ritiro di Ilaria

Al Grande Fratello del 3 febbraio è stato letto l’esito del televoto. Il meno votato e dunque definitivamente eliminato è Emanuele, che ha ottenuto solamente il 7,29% delle preferenze. Ilaria, che invece è stata salvata per l’ennesima volta dagli spettatori, ha comunicato la volontà di abbandonare il gioco e tornare a “fare la mamma”. La concorrente ha confermato le sue intenzioni anche al marito Daniele, entrato in Casa per parlarle e con il quale ha varcato la Porta Rossa.

Infine, la lunga diretta con lo show è giunta al termine con le solite nomination. Sono finiti al televoto Javier, Iago, Eva, Amanda, Pamela, Giglio, Jessica, Shaila e Maxime.