Coppa Italia 2024-2025, i quarti di finale del 4 e 5 febbraio: partite, dove vederle, orari e telecronisti

Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio si svolgono i primi due quarti di finale di Coppa Italia 2024-2025. Come è noto, è stata eliminata la formula che prevedeva l’andata e il ritorno: le partite sono ad eliminazione diretta.

Anche in occasione dei quarti di finale, il punto di riferimento per vedere gli appuntamenti della Coppa Italia è Mediaset. Il Biscione, infatti, detiene i diritti tv per mandare in onda in diretta e in esclusiva tutte le partite della competizione, la principale del nostro paese, dietro solamente alla Serie A.

In totale, sono quattro i quarti di finale previsti nel calendario della Coppa Italia. I primi due si disputano, come già detto, nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5 febbraio. Per vedere gli altri, invece, occorre attendere ancora qualche settimana, essendo previsti il 25 e 26 febbraio.

Si parte con la sfida fra l’Atalanta e il Bologna

La fase dei quarti di finale di Coppa Italia prende il via il 4 con l’incontro che oppone due fra le compagini maggiormente in forma del nostro campionato. La prima, che arriva all’appuntamento da favorita in quanto può sfruttare il vantaggio di giocare in casa, è l’Atalanta. I nerazzurri, guidati da Gian Piero Gasperini, nella passata stagione sono arrivati in finale, che poi hanno perso contro la Juventus.

Sulla loro strada incontrano l’ostacolo Bologna. I rossoblù, allenati da Vincenzo Italiano, hanno avuto qualche difficoltà iniziale, ma ora sono imbattuti da sette match, contando anche quelli di Champions League. L’anno scorso, ha interrotto il proprio percorso in Coppa proprio ai quarti di finale.

Atalanta-Bologna prende il via alle ore 21:00 ed è visibile su Italia 1. La telecronaca è di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Dopo il triplice fischio, sempre su Italia 1 parte il post-partita. Esso è condotto da Monica Bertini ed ha come opinionisti Massimo Mauro, Giuseppe Incocciati, Franco Ordine e Andrea De Marco.

Coppa Italia quarti di finale 4 5 febbraio, il mercoledì c’è Milan-Roma

Mercoledì 5 febbraio, invece, il calendario di Coppa Italia offre lo scontro Milan-Roma. I rossoneri, fra i più attivi nella sessione invernale di calciomercato, arrivano all’appuntamento dopo l’ottima prestazione in campionato nel derby contro l’Inter. I giallorossi, che da quando sono allenati da Claudio Ranieri hanno trovato una buona continuità nei risultati, a loro volta hanno il morale alto dopo essere riusciti a stoppare sull’1 a 1 la capolista Napoli.

Milan-Roma è visibile, sempre alle 21:00, su Canale 5. La telecronaca è di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Segue il consueto studio di approfondimento post-partita, condotto da Monica Bertini. Con lei ci sono Cristian Panucci, Alessandro Matri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.