The Couple, su Canale 5 il nuovo reality show che segna il ritorno di Ilary Blasi

Mediaset ha annunciato l’arrivo di un nuovo format tv. Lo show si intitola The Couple ed è previsto prossimamente nella prima serata di Canale 5.

The Couple, il ritorno di Ilary Blasi

L’annuncio ufficiale dell’arrivo di The Couple sul Biscione è arrivata poche ore fa ed ha attirare l’attenzione di tutti soprattutto per il nome della padrona di casa.

La conduttrice, infatti, sarà Ilary Blasi. Per lei si tratta di un ritorno da protagonista nella programmazione tv di Canale 5, dopo numerosi mesi di assenza dagli schermi. Dopo l’esperienza al timone de L’Isola dei Famosi, giunta al termine nel 2023, per Blasi è iniziato un lungo periodo lontano dalla tv generalista, interrotto solamente in estate dalla parentesi con la trasmissione musicale Battiti Live.

Di recente, comunque, Ilary Blasi ha fatto parlare molto di sé per le due docu-serie rilasciate su Netflix. Nella prima ha raccontato la sua versione dei fatti che hanno portato alla separazione dal marito Francesco Totti. Nella seconda, invece, ha mostrato al pubblico la sua nuova vita.

Come funziona il format

Al momento, il Biscione non ha comunicato ufficialmente la data nella quale esordirà The Couple. Il format, infatti, per il momento è stato annunciato “prossimamente”, senza svelare altri dettagli in merito. Non si sa, ad esempio, se il titolo sostituirà o meno L’Isola dei Famosi. Quel che è certo, comunque, è che le varie puntate, al via alle 21:25 sulla rete ammiraglia, saranno visibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Per quanto riguarda il meccanismo di funzionamento del programma, esso si configura come un appassionante mix fra lo spirito di competizione, le relazioni, le emozioni e i colpi di scena. Al centro del format ci sono sia personaggi noti che persone comuni. Si tratta di coppie vere e proprie, ma anche di parenti, amici e colleghi, nonché degli storici antagonisti.

The Couple, i protagonisti costretti a una convivenza forzata

Tutti i protagonisti, nel corso di The Couple, partecipano rigorosamente in coppia e sono costretti ad affrontare le conseguenze di una convivenza forzata, tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. Tale condizione, inevitabilmente, mette a dura prova i partecipanti, sia dal punto di vista psicologico che fisico. Alla fine dell’avventura, durante la quale i protagonisti sono supportati dalla conduttrice Ilary Blasi, una sola delle coppie in gara si aggiudicherà l’intero jackpot, eliminando tutti gli altri pretendenti. I trionfatori saranno decretati tramite l’insindacabile giudizio del pubblico.