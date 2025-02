Festival di Sanremo 2025, la controprogrammazione: confermati GF e talk di Rete 4

Con l’inizio del Festival di Sanremo 2025, molte reti della televisione italiana modificano i loro palinsesti per salvaguardare alcuni titoli e cercare, al contempo, di effettuare una controprogrammazione alla kermesse. Molta attenzione, come sempre, è rivolta sull’offerta Mediaset.

Festival di Sanremo 2025 controprogrammazione, la scelta di Canale 5

Per ciò che concerne Canale 5, la rete ammiraglia del Biscione, nella settimana del Festival di Sanremo 2025, punta tutto (o quasi) su film, fra l’altro in replica.

Il martedì, quando Carlo Conti, su Rai 1, dà il via alla manifestazione canora, Canale 5 propone Benvenuti al Sud, commedia con protagonisti Claudio Bisio ed Alessandro Siani. Il giorno seguente è trasmesso il continuo, ovvero Benvenuti al Nord.

Il giovedì, la rete ammiraglia del Biscione, con coraggio, decide di confermare l’appuntamento in diretta con il Grande Fratello. Il reality di Alfonso Signorini, quest’anno decisamente sofferente dal punto di vista degli ascolti, lancia la sfida contro la terza serata del Festival, guidata da Conti, Katia Follesa, Miriam Follesa ed Elettra Lamborghini. Venerdì, Canale 5 punta su Tutti a bordo, film in prima visione con Stefano Fresi e Giovanni Storti. Infine, il sabato, stop a C’è posta per te con Maria De Filippi, sostituito da un film. La domenica pomeriggio, invece, Amici sfida lo speciale sanremese di Domenica In.

Italia 1 e Rete 4

Per quello che riguarda Rete 4, nella settimana del Festival di Sanremo 2025 l’emittente conferma tutti i talk show, ovvero È sempre Cartabianca, Fuori dal coro, Dritto e rovescio e Quarto Grado. Su Italia 1 si fa il pieno di cult cinematografici, da Indipendence Day Rigenerazione (in onda il 12 febbraio) ad Harry Potter e l’Ordine della Fenice (il 13 febbraio). Unica eccezione il martedì, quando è visibile un Meglio di de Le Iene.

Su La7, rimangono saldi al loro posto DìMartedì ed Una giornata particolare, in palinsesto il martedì e il mercoledì. Il giovedì, Formigli guida uno speciale dedicato ad Elon Musk di Piazzapulita. Il venerdì salta Propaganda Live. Il sabato, infine, è confermato In altre parole di Massimo Gramellini.

Festival di Sanremo 2025 controprogrammazione, il calcio

Nella settimana sanremese dall’11 al 15 febbraio, NOVE manda in onda tutte repliche, sia di film che di one man show comici. Stessa sorte per TV8, eccezion fatta per il mercoledì e il giovedì. In tali giornate, la rete del digitale terrestre propone i migliori con match con team stranieri dei playoff di Champions League e di Europa League. Infine, su Sky Uno, visibile sul canale 108 di Sky, il giovedì è confermato MasterChef Italia con Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli ed Antonino Canavacciuolo.