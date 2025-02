La Confessione 8 febbraio, Tullio Solenghi e l’accusa di blasfemia dopo Sanremo 1989

Sabato 8 febbraio è in onda un nuovo appuntamento de La Confessione. Il programma è visibile su Rai 3 dalle ore 20:15.

La Confessione 8 febbraio, come funziona il format e il conduttore

Al timone de La Confessione, anche sabato 8 febbraio, c’è il giornalista Peter Gomez. Quest’ultimo, da anni prestigiosa firma de Il Fatto Quotidiano, è il padrone di casa del format sin dal suo debutto, avvenuto nel 2017 sulla rete NOVE. Quella attualmente in corso, iniziata lo scorso gennaio, è la diciassettesima edizione, la terza da quando il talk è passato su Rai 3.

Il programma, che ha come regista Matteo Forzano, è realizzato da Loft Produzioni. Nelle puntate, che hanno una durata di circa un’ora, sono accolti in studio due ospiti. Essi, appartenenti al mondo dello spettacolo e della politica, raccontano aneddoti e svelano dettagli inediti relativi alla loro carriera e vita privata.

Le parole di Tullio Solenghi

Fra gli ospiti de La Confessione di sabato 8 febbraio c’è l’attore comico Tullio Solenghi. L’artista è noto al grande pubblico soprattutto per i tanti successi ottenuto con il Trio, ovvero insieme a Massimo Lopez ed Anna Marchesini. Solenghi, parlando di una loro esibizione accusata di blasfemia durante il Festival di Sanremo del 1989, ha raccontato: “In gara c’era un cantante che si chiamava Christian e così abbiamo deciso di realizzare una parodia del rito liturgico, sostituendo la parola Cristo con Christian. Diciamo, comunque, che c’è di peggio in giro, soprattutto guardando quel che è arrivato dopo“.

Solenghi, poi, continua: “Come ho affrontato la vicenda? Diciamo che non ho mai avuto il metabolismo dell’attore e per questo, la mattina dopo mi sono svegliato presto, alle otto e mezza, e il portiere del mio palazzo mi ha comunicato che erano presenti tanti giornalisti all’esterno, fra cui Natalia Aspesi, che chiedevano di potermi intervistare“. Solenghi continua: “Credo che la satira sia uno degli strumenti con cui si misura la democrazia, ma farla oggi sarebbe imprudente. Inoltre, ci sono alcuni personaggi che fanno già satira da soli: negli USA, per esempio, hanno eletto un comico“.

La Confessione 8 febbraio, l’attualità con Beppe Severgnini

A La Confessione di sabato 8 febbraio, poi, c’è Beppe Severgnini. Il giornalista e scrittore presenta il suo ultimo libro, intitolato Socrate, Agata e il futuro. L’arta di invecchiare con filosofia. Il cronista commenta alcuni dei principali fatti di attualità e parlando di Elon Musk dichiara: “Non so se all’insediamento abbia fatto o meno un saluto nazista, ma sicuramente si avvicinava molto. Se lui sapeva che era un saluto nazista è pericoloso. Se lui non lo sapeva è comunque pericoloso, quindi a prescindere io sono preoccupato. Quel che fa non è comunque tutto da buttare: Space X, ad esempio, è un modo per mandare in orbita i pianeti al quale gli altri non avevano pensato”.