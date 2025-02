Le meraviglie del Museo Egizio, su Sky Arte lo speciale dedicato al museo con Jeremy Irons

Sabato 8 febbraio, Sky Arte, rete visibile sul canale 120 di Sky, è proposto Le meraviglie del Museo Egizio. La produzione appartiene al genere documentario ed è in onda in prima serata, dalle ore 21:15.

Le meraviglie del Museo Egizio, regista e da chi è prodotta

Le società che hanno realizzato il titolo sono la 3D Produzioni e Nexo Digital. Esse hanno lavorato in collaborazione con Sky e con il Museo Egizio, che ha aperto le proprie porte alle telecamere che mostrano, in una veste del tutta inedita, l’immensa collezione di reperti.

La sceneggiatura del titolo è firmata da Matteo Moneta e da Michele Mally. Quest’ultimo è anche il regista, un ruolo con il quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui un David di Donatello per Edith, documentario dedicato ad Edith Bruck, sopravvissuta ai campi di concentramento.

Le meraviglie del Museo Egizio, la trama

Durante Le meraviglie del Museo Egizio è ripercorsa la storia del polo museale e, con essa, anche quella egizia. Il Museo, centro di eccellenza mondiale per quel che riguarda la cultura egizia, contiene oltre 40 mila fra statue, sfingi ed amuleti. La collezione è stata inaugurata 200 anni fa: l’apertura, infatti, è avvenuta nel 1824 e fra i fondatori c’è Carlo Felice di Savoia.

Al tempo stesso si effettua un tuffo indietro nel tempo, seguendo il corso del Nilo, fiume che sin dall’età della pietra ha permesso lo sviluppo delle prime civiltà. Il viaggio raggiunge Giza, cittadina a pochi km di distanza dal Cairo e che ospita una delle più grandi necropoli dell’antico Egitto, ospitando, fra le altre, le Piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, oltre alla Grande Sfinge. Altra tappa importante è a Luxor, città vicina alla Valle dei Re e al Grande Tempio di Amon.

Come sono nate le collezioni

Nel corso de Le meraviglie del Museo Egizio è raccontato in che modo sono nate le collezioni, concentrandosi sui criteri di selezione dei reparti ancora oggi esposti. Con l’occasione è ricordato il grande contributo dato dai grandi esploratori e archeologi del passato. Su tutti Vitaliano Donati, Bernardino Drovetti ed Ernesto Schiaparelli. In seguito, sono intervistati Christian Greco ed Evelina Christillin, rispettivamente Direttore e Presidente del Museo.

Le meraviglie del Museo Egizio, il conduttore è Jeremy Irons

Al timone de Le meraviglie del Museo Egizio c’è un attore noto in tutto il mondo. Stiamo parlando di Jeremy Irons, vincitore, in carriera, di due Golden Globe, un Emmy Awards e un Premio Oscar come Miglior attore protagonista. Fra le tante pellicole nelle quali ha preso arte spiccano La cosa reale, Mission e Il mistero di Von Bulow.