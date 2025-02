Festival di Sanremo 2025 conferenza stampa 11 febbraio: si parte con Gaia, Bennato ospite il giovedì

Martedì 11 febbraio, a poche ore dall’esordio del Festival di Sanremo 2025, si è svolta la seconda conferenza stampa della kermesse. All’incontro presenzia, in primis, il conduttore e Direttore artistico Carlo Conti. Al suo fianco, oltre alle autorità che rappresentano il Comune di Sanremo, dovrebbe esserci il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Con lui il Vicedirettore Claudio Fasulo. Durante la conferenza stampa dovrebbe essere letto l’ordine di uscita dei Big.

Festival di Sanremo 2025 conferenza stampa 11 febbraio, inizia l’incontro

Prende il via l’incontro. Si parte con le parole del sindaco Alessandro Mager: “Finalmente ci siamo, la città è piena. Questa sera ci sarà l’avvio, è il mio primo Festival da sindaco e non vedo l’ora di ascoltare le canzoni”.

Marcello Ciannamea: “Ieri siamo partiti con l’Eni Green Carpet e l’evento ha confermato la grande attesa verso la kermesse. Il racconto del Festival si articolerà mediante i profili social, sia della Rai che di Sanremo. Per noi della Rai il tema dell’accessibilità è fondamentale: ci sarà il grande servizio con la traduzione integrale in lingua dei segni”. Annuncia, inoltre, che grazie a Rai Pubblica Utilità vi saranno due produzioni quotidiane dedicate al Festival, distribuite su Rai Play e RaiPlay Sound.

L’incontro procede con Simona Sala, che spiega l’offerta di Rai Radio 2, radio ufficiale del Festival: “Siamo l’unica radio che può mandare in diretta radiofonica tutte le serate, oltre al DopoFestival. Abbiamo poi un palinsesto originale, a cominciare dalla mitica Blue Room che sta dietro l’Ariston con Ema Stokholma e Gino Castaldo. Ci sono due studi nel carpet al fianco del Teatro, garantendo un flusso continuo di racconto che coinvolge anche Social Club. Fra le novità abbiamo la coppia composta dal giornalista Tommaso Labate e Brenda Lodigiani e Sanremo è sempre più blues, guidato da Giulia Vecchio e Carlo Amleto. Per questa settimana, al fianco di Serena Bortone in 5 in condotta ci sono i direttori di TV Sorrisi e Canzoni e di Vanity Fair”.

L’arrivo di Alessandro Cattelan

La conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025, dopo un ricordo di Alex Benedetti, procede con Elena Chiapparelli, Direttrice Rai Play: “Da noi Sanremo è iniziato da un po’ e i contenuti relativi al Festival hanno già ottenuto più di 600 mila visualizzazioni. Rai Play dà luce a tutte le altre Direzioni della Rai. Con la piattaforma garantiamo la visione del Festival in tutto il mondo. Rai Play ha tantissimi contenuti anche delle Teche, fra cui un timelapse di circa 50 minuti dedicato a tutti i vincitori della storia della kermesse“.

Rapido collegamento con Bianca Guaccero, Mariasole Pollio e Gabriele Corsi, padroni di casa del PrimaFestival, che ammettono di essere felici ed entusiasti per l’esperienza e pongono l’attenzione sull’alchimia e il gioco di squadra. La parola passa, ora, a Carlo Conti: “Il clima è dei migliori, Sanremo ci sta abbracciando e ringrazio tutti per l’affetto. Stasera iniziamo con Antonella Clerici e Gerry Scotti, gli ospiti sono Noa, Mira e Jovanotti. Domani, invece, ci saranno Damiano David, gli attori della fiction Champagne, il cast di Follemente e Belcanto. Per Milano-Cortina arriverà Carolina Kostner, mentre Big Mama animerà il Suzuki Stage“.

Arriva Alessandro Cattelan, che parla del DopoFestival. Il conduttore: “Siamo pronti, speriamo di regalare un momento di commento e divertimento. Abbiamo una bella squadra, ci sono tutti gli elementi per fare qualcosa di divertente. Io ho amato i DopoFestival di Fiorello e di Elio e le Storie Tese e spero di riuscire anche io a dissacrare la liturgia sanremese“.

Festival di Sanremo 2025 conferenza stampa 11 febbraio, l’ordine di uscita dei Big

Carlo Conti comunica l’ordine di uscita:

Gaia; Francesco Gabbani; Rkomi; Noemi; Irama; Coma_Cose; Simone Cristicchi; Marcella Bella; Achille Lauro; Giorgia; Willie Peyote; Rose Villain; Olly; Elodie; Shablo, Gué, Joshua e Tormento; Massimo Ranieri; Tony Effe; Serena Brancale; Brunori Sas; Modà; Clara; Lucio Corsi; Fedez; Bresh; Sarah Toscano; Joan Thiele; Rocco Hunt; Francesca Michielin; The Kolors.

Iniziano le domande. Simona Sala afferma: “Noi con Rai Radio 2 non facciamo censure, ma facciamo una selezione ed abbiamo deciso di non trasmettere alcune canzoni, soprattutto quando si riferiscono in modo volgare alle donne. Tuttavia, penso sia fondamentale analizzare il perché ci siano certi brani. Un esempio concreto? Sesso e samba l’abbiamo passata, quelle prima no“. Carlo Conti ironizza: “Abbiamo spostato la manifestazione di una settimana per evitare la Coppa Italia, ma c’è la Champions League. Ad averlo saputo prima… Comunque è andata bene così, perché l’8 febbraio era il compleanno di mio figlio e sono stato contento di poterlo passare con lui“.

Alessandro Cattelan su Fedez e Selvaggia Lucarelli

La conferenza stampa dell’11 febbraio procede con Alessandro Cattelan. Il conduttore: “Il DopoFestival non è un tribunale, ma nelle mie intenzioni vuole essere un luogo divertente. Fedez non verrà per evitare il confronto con Selvaggia Lucarelli? Non ne ho idea, onestamente. Stiamo costruendo le puntate senza una scaletta, ma commenteremo ciò che avviene e sono ben accetti tutti”.

Domanda ai conduttori in quanto genitori. Carlo Conti si commuove parlando della mamma: “Sono stato cresciuto solo da lei perché mio padre è scomparso quando avevo diciotto mesi, mi ha trasmesso i valori del rispetto della onestà“. Segue Cattelan: “I miei genitori mi hanno cresciuto senza avere paura di sbagliare e spero di riuscire a farlo a mia volta”. D’accordo anche Guaccero: “Sto cercando di trasmettere a mia figlia il nostro patrimonio culturale, credo sia importante insegnare ai giovani a non aver paura di essere fragili“.

Il Direttore artistico chiarisce alcuni aspetti legati al regolamento: “Per me le canzoni dovrebbero durare due minuti. Ci sono alcune eccezioni, ma tutti siamo stati d’accordo nell’accoglierle”. Piccola polemica relativa al peso delle varie componenti dei voti, soprattutto in merito al peso del televoto. Il Sindaco Mager conferma la volontà di far rimanere la kermesse all’Ariston, definito il “simbolo del Festival“.

Festival di Sanremo 2025 conferenza stampa 11 febbraio, le domande ai conduttori del PrimaFestival

La conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025 procede con una domanda per il primo cittadino di Sanremo in merito alle convenienze economiche del Comune nell’organizzare il Festival con la Rai. Risponde Alessandro Mager: “Noi faremo ricorso perché rivendichiamo la correttezza dall’azione amministrativa del Comune. Le prestazioni economiche sono migliorabili, ma il connubio Sanremo-Rai ha portato ad un livello molto elevato di interesse“.

I conduttori di PrimaFestival svelano i ricordi che li legano alla kermesse. Per Gabriele Corsi è la vittoria di Riccardo Fogli nel 1982. Bianca Guaccero ricorda la sua corsa per imparare prima di tutti le canzoni. Mariasole Pollio ricorda la nonna, con la quale vedeva sempre la kermesse. Prosegue Guaccero: “Sono felicissima di tornare al Festival dopo ventisette anni, Sanremo non smette mai di affascinarmi. A gennaio ho compiuto 44 anni, ho fatto tanta gavetta, sono nel pieno di un ciclo fortunato che spero possa durare il più possibile. Mi godo le cose che arrivano“.

Mariasole Pollio, a domanda diretta, ammette: “Insieme noi tre abbiamo una grande energia, abbiamo età e carriere diverse ma negli occhi abbiamo tutti la stessa meraviglia“.

Edoardo Bennato ospite giovedì

La conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025 si avvia verso la conclusione. Carlo Conti conferma la partecipazione di Edoardo Bennato nella serata di giovedì. Ciannamea sottolinea che gli ascolti di quest’anno non saranno paragonabili a quelli passati vista l’introduzione della Total Audience, poi afferma: “Il Ministro Urso dovrebbe essere presente all’Ariston, in sala, ma non avrà alcun ruolo attivo. Che io sappia sarà l’unica autorità istituzionale presente“. Il conduttore sulla scelta di accogliere ben 29 Big in gara: “Ho preferito dare spazio alla musica, ma rimane comunque uno show televisivo a tutti gli effetti. Ho preferito non avere ospiti internazionali da intervistare, ma voglio che sia protagonista la musica italiana“.

Cosa farà Jovanotti? Risponde il conduttore: “Ha preparato un medley pazzesco, che inizierà all’esterno del Teatro. Faremo una chiacchierata e poi eseguirà il suo ultimo brano“. Poi chiarisce: “Le sfide delle semifinali di Sanremo Giovani saranno scelte tramite estrazione. Non sono a conoscenza di una eventuale partecipazione di Gianmarco Tamberi“. Finisce qui l’incontro.