Stasera in tv martedì 11 febbraio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 11 febbraio 2025. Su Rai3, il film con James Norton, Nowhere Special. Su Canale 5, il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani, Benvenuti al Sud.

Stasera in tv martedì 11 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.40, la prima serata del 75° Festival di Sanremo. L’evento televisivo e musicale più atteso dell’anno comincia con l’esibizione dei 29 cantanti in gara. Padrone di casa e direttore artistico per la quarta volta (la prima dal 2017) è Carlo Conti, affiancato ogni sera da partner diversi. I primi sono Antonella Clerici e Gerry Scotti. Ospite, Jovanotti.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. A Sanremo comincia il Festival della canzone italiana, ma Rete 4, a differenza di altre reti (come per esempio La7), non cambia la sua programmazione di prima serata. E così, chi alle canzoni preferisce l’approfondimento può seguire anche stasera una nuova puntata del talk di Bianca Berlinguer.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Appuntamento “Top” nella settimana di Sanremo, con Veronica Gentili e le migliori inchieste realizzate dagli inviati coordinati da Davide Parenti. Un’alternativa al Festival che promette di essere curiosa, intrigante ed imprevedibile. In studio con la giornalista romana ritroviamo Max Angioni.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Lo scontro tra Governo e Magistratura, anche alla luce del caso Almasri e dei suoi sviluppi, ha tenuto banco nelle ultime settimane nel programma di Giovanni Floris, che dà sempre voce ai più accesi detrattori dell’esecutivo.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Tra gli appuntamenti europei della sesta stagione, il nostro Francesco Panella ha fatto tappa anche a Ibiza in Spagna a caccia del miglior ristorante italiano dell’isola. In suo aiuto per la scelta, tre connazionali che vivono nel luogo.

Su Real Time, alle 21.40, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio, affiancato dalla maitre Barbara Antonini e dal barman Mauro Cipollone, apre ancora una volta le porte del ristorante. Tra romanticismo e buon cibo, otto single s’incontrano, sperando di trovare la loro anima gemella.

I film di questa sera martedì 11 febbraio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Uberto Pasolini, Nowhere Special – Una storia d’amore, con James Norton. John (James Norton) ha dedicato la sua esistenza alla crescita del figlioletto Michael (Daniel Lamont) da quando la madre li ha abbandonati poco dopo il parto. Quando scopre di avere soltanto pochi mesi di vita, John si mette alla ricerca di una famiglia che possa accogliere e prendersi cura di Michael.

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di James Mangold, Le Mans’66 – La grande sfida, con Matt Damon, Christian Bale. La Ford Motor Company è in competizione con la Scuderia Ferrari. L’ingegnere Shelby e il collaudatore Miles mettono a punto una nuova auto per sconfiggere i rivali alla 24 Ore di Le Mans del ’66.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Davide Mosco, Psychedelic, con Massimiliano Rossi. Paul è un attore in crisi che vive solo e ha continue visioni psichedeliche ispirate dalla sua ricerca artistica. Attorno al suo mondo ruotano le esistenze del padre, anziano e malato, e del figlio musicista ribelle.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Antoine Fuqua, Southpaw – L’ultima sfida, con Jake Gyllenhaal. Billy Hope è un boxeur al culmine della carriera. Ma una tragedia lo spinge all’abuso di alcool e farmaci, finché un ex pugile decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2010, di Luca Miniero, Benvenuti al Sud, con Claudio Bisio, Alessandro Siani. Alberto Colombo (Claudio Bisio) si finge invalido per essere trasferito da un ufficio postale della Brianza a Milano. Scoperto, viene mandato per punizione in un paesino del Cilento. Si aspetta l’inferno, ma la situazione è ben diversa e il postino Mattia (Alessandro Siani) diventerà presto un vero amico.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2018, di Ruben Fleischer, Venom, con Tom Hardy. Il giornalista Eddie Brock vuole portare alla luce gli esperimenti illegali condotti dal dottor Drake. Ma durante le indagini, viene contaminato da un organismo alieno e si trasforma in Venom.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1958, di Robert Parrish, Lo sperone insanguinato, con Robert Taylor, John Cassavetes. Sinclair accoglie nella fattoria di famiglia il fratello Tony e la sua fidanzata. L’uomo però non sembra più lui: è aggressivo e irascibile. Per un diverbio uccide un cowboy e si mette nei guai.

Stasera in tv martedì 11 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2003, di John McTiernan, Basic, con John Travolta. Un investigatore della narcotici, ex militare, deve far luce sulla scomparsa di un sergente istruttore e di alcuni cadetti, durante un’esercitazione nella giungla. Le versioni dei sopravvissuti non lo convincono.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Alessandro Celli, Mondocane, con Dennis Protopapa, Giuliano Soprano. Due orfani, Christian e Pietro, fanno di tutto per entrare nella gang di Testacalda, carismatico capo della banda delle Formiche. Il clan si contende il territorio con un gruppo rivale.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2021, di Gilles de Maistre, Il lupo e il leone, con Molly Kunz. Tornata in Canada per il funerale del nonno, la giovane Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa. Sarà l’inizio di una grande amicizia che le cambierà la vita per sempre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Peter Berg, Hancock, con Will Smith. La città di Los Angeles è alle prese con Hancock, un supereroe pasticcione e dedito all’alcool. Ogni sua impresa finisce per provocare dei danni, ma quando incontra Ray Embrey le cose cambieranno.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Brett Ratner, Red Dragon, con Edward Norton, Anthony Hopkins. L’ex agente dell’Fbi Will Graham è sulle tracce di Red Dragon, un folle assassino accusato di efferati omicidi. Per risolvere il caso, chiederà aiuto a una sua vecchia conoscenza.