Festival di Sanremo 2025 seconda serata: show Malgioglio-Frassica, la top 5 e cosa è successo

Mercoledì 12 febbraio è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. La manifestazione canora, al via alle 20:40 su Rai 1, è guidata da Carlo Conti. Al suo fianco, in qualità di co-conduttori, ci sono Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Presente, inoltre, Alessandro Cattelan, che presenta le semifinali di Sanremo Giovani, che aprono la puntata.

Durante la lunga diretta, che seguiremo insieme, si esibiscono quindici Big. Nella scaletta (qui il programma e gli orari) è prevista la partecipazione, fra gli altri, di Damiano David.

Festival di Sanremo 2025 seconda serata, Alex Wyse e Settembre in finale

Carlo Conti scende le scale dell’Ariston e dà inizio alla seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Il conduttore rivolge ben tre grazie agli spettatori per gli ottimi ascolti ottenuti. Il padrone di casa inizia a parlare, ma è interrotto dal coro “Sei bellissimo” intonato dalla platea.

Entra Alessandro Cattelan, che ha il compito di presentare le semifinali di Sanremo Giovani. Si parte con Alex Wyse contro Lil Jolie e Vale LP. Il primo esegue Rockstar, le seconde propongono Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Il primo oggettivamente più bravo. Le due ragazze tirano fuori dei cartelli molto significativi: “Se io non voglio, tu non puoi“. Arriva già l’esito: in finale va Alex.

Si va molto veloci con Maria Tomba e Settembre. Lei intona Goodbye (voglio good vibes), lui Vertebre. La prima mostra ottime capacità di stare sul palco ed indossa una vestaglia con la scritta “Guardami gli occhi e non le poppe“, riprendendo il suo brano. Il secondo, però, ha la canzone più bella. Il secondo finalista è Settembre. Domani il faccia a faccia decisivo per la vittoria.

Meraviglioso omaggio di Damiano David a Lucio Dalla

Al ritorno dalla pausa pubblicitaria, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 arriva Damiano David. L’artista omaggia Lucio Dalla con Felicità, brano che il cantautore ha rilasciato nel 1988. Sul palco anche gli attori Alessandro e Vittorio Borghi, che realizzano una coreografia molto bella. Esibizione meravigliosa.

Carlo Conti legge i codici associati ai Big in gara ed apre il televoto. Rompe il ghiaccio Mille vote ancora di Rocco Hunt. Brano con belle sonorità, ma anche al secondo ascolto non convince troppo. Il padrone di casa accoglie la prima co-conduttrice della serata, definita “una guerriera“. Stiamo parlando di Bianca Balti, accolta con una ovazione dal pubblico. La top model scherza con il Direttore artistico in merito alla gara di outfit con Malgioglio e confessa di non essersi divertita quando ha co-condotto con Fazio la kermesse. Insieme lanciano Dimenticarsi alle 7 di Elodie. A differenza di ieri, l’artista è accompagnata da ben sei ballerine, che creano un’atmosfera coinvolgente.

Tocca al secondo co-conduttore: Cristiano Malgioglio, anch’esso accolto con un’ovazione dal pubblico in sala. Il paroliere è visibilmente emozionato ed ha un abito con uno strascico lungo 50 metri. Malgioglio non vuole leggere il gobbo perché è miope. Alla fine, Conti riesce a convincerlo a presentare Lucio Corsi, fino ad ora la sorpresa della kermesse con Volevo essere un duro. Il parterre di conduttori si completa con Nino Frassica. Finalmente un po’ di comicità sul palco dell’Ariston: ha i capelli che richiamano quelli di Malgioglio, poi finge di leggere il nome del vincitore della kermesse. Una boccata d’aria fresca.

Festival di Sanremo 2025 seconda serata, Damiano David

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 riprende la parola Nino Frassica, che afferma di conoscere già l’Auditel di questa sera perché ha “amicizie”, in quanto “l’Auditel la conosco, Vaticano, Palazzo Chigi, protezione animale, Alfonso Signorini“. Arrivano i The Kolors, che cantano Tu con chi fai l’amore, che si conferma il tormentone di questa kermesse.

Bianca Balti, invece, accoglie Serena Brancale con Anema e core. Al secondo ascolto è un pezzo decisamente orecchiabile. Il conduttore dà il benvenuto al piccolo Alessandro Gervasi, fra i protagonisti del film Champagne, che racconta la storia di Peppino Di Capri. Il piccolo, di soli sei anni, suona perfettamente al pianoforte Champagne, singolo che dà il titolo alla pellicola. Ovazione strameritata per il bimbo, che precede l’ingresso dell’attore Francesco Del Gaudio, che invece interpreta, nella pellicola, l’artista da grande.

Malgioglio presenta l’esibizione di Fedez, che con Battito potrebbe essere uno dei più votati dal pubblico a casa. La canzone conferma le buone impressioni di ieri: la hit è molto forte. Balti, invece, dà spazio a Francesca Michielin, che intona Fango in paradiso. Il palco adornato di fiori ospita Born with a broken heart di Damiano David. Gran spettacolo per la “star internazionale”, come lo definisce Carlo Conti.

Simone Cristicchi emoziona l’Ariston

Al Festival di Sanremo giunge Simone Cristicchi: Quando sarai piccola è una delle favorite per la vittoria finale. Altra standing ovation del pubblico e tanta commozione in sala. C’è chi non riesce a trattenere le lacrime. Fra l’altro, la prestazione vocale è migliore rispetto a quella di ieri.

Le telecamere raggiungono il Suzuki Stage per Big Mama, che si esibisce con La rabbia non ti basta. Tornati all’Ariston, giunge Cristiano Malgioglio, che dopo un cambio d’abito presenta Marcella Bella. Il lancio della performance non è dei più semplici: il paroliere interrompe la lettura liturgica per chiedere al Direttore d’orchestra la sua origine. Il Maestro dichiara di essere di Padova e Malgioglio risponde: “Ah un po’ austriaco quindi“. Grandi risate per tutti.

Sul palco giunge Nino Frassica con un pacco di Affari Tuoi: “Ora per andare bene occorre avere dei pacchi, scegli una regione, oppure Padova“. Poi improvvisa un po’ di tv del dolore con un orchestrale. Si torna alla gara con La tana del granchio di Bresh. Accolto con un ovazione Achille Lauro. La sua Incoscienti giovani funziona alla grande, fra le candidate alla vittoria.

Festival di Sanremo 2025 seconda serata, la presentazione del film Follemente

Nella seconda serata del Festival giungono Edoardo Leo e Pilar Fogliati. I due presentano il film Follemente e sono raggiunti dal resto del cast, cioè Claudio Santamaria, Maria Chiara Giannetta, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi, Marco Giallini, Rocco Papaleo e Maurizio Lastrico. Tutti insieme cantano i Queen.

Malgioglio e Balti, invece, ballano un valzer. Insieme annunciano l’acclamatissima Giorgia, che canta La cura per me. Una voce pazzesca. Poi il geniale Nino Frassica legge la biografia di Cristiano Malgioglio. Dieci minuti no sense ed esilaranti. Ancora gag di uno scatenato Malgioglio che si lamenta del fatto che la hit di Rkomi, prossimo ad esibirsi con Il ritmo delle cose, abbia tanti autori. La presenza della coppia Malgioglio-Frassica sta svoltando il Festival, che nella giornata di ieri ha pagato proprio l’assenza di momenti di leggerezza ed intrattenimento.

Giunge sul palco Carolina Kostner, ambasciatrice di Milano Cortina 2026. La gara prosegue con Rose Villain e la sua Fuorilegge. Gara a chi è più glamour fra Bianca Balti e Cristiano Malgioglio: devono rispondere ad una serie di domande di Conti.

La classifica provvisoria

L’ultimo artista in gara è Willie Peyote con Grazie ma non grazie. Lo precede una gag di Nino Frassica, che presenta Sgraffio, un improbabile rapper di Sassari, denominata la “città dei sassi“. Bel pezzo quello di Peyote, affiancato per l’occasione dal comico Luca Ravenna. Collegamento con Alessandro Cattelan per il DopoFestival, poi arrivano Vittoria Puccini, Giacomo Giorgio e Carmine Recano, protagonisti della fiction Belcanto.

Ci siamo, è tempo degli esiti. Nella top five del Televoto e delle Radio ci sono Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Finisce qui la puntata: la linea al DopoFestival passa all’01:11.