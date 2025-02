Stasera in tv giovedì 13 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 13 febbraio 2025. Su Rai3, il film La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, con Bruno Ganz. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv giovedì 13 febbraio, Rai

Su Rai1, alle 20.40, la terza serata del 75° Festival di Sanremo. Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa affiancano Carlo Conti in questa serata, dedicata come quella di ieri al secondo ascolto delle canzoni in gara. Si conclude intanto la sfida delle Nuove Proposte. Sul Suzuki Stage si esibisce Ermal Meta. Iva Zanicchi riceve il premio alla carriera.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Squadra Speciale Cobra 11. Quattro episodi. Il primo s’intitola, “Ricercata”. Semir (Erdogan Atalay) e Paul si trovano in missione non ufficiale a Budapest per aiutare l’ex collega Jenny Dorn, che è sospettata dall’Fbi di essere coinvolta nel rapimento di un miliardario ungherese. A seguire altri tre episodi: “Corse clandestine”, “Protezione sposa” e “Il questore”.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto Gilbert Gabetta. Per il 142° anniversario della morte di Richard Wagner (1813-1883) viene proposto il concerto del 2017 dall’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Alan Gilbert con la violoncellista Sol Gabetta. Tra i brani una sintesi sinfonica de “L’anello del Nibelungo”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Semplice atto dovuto o nuovo esempio di giustizia a orologeria? L’iscrizione di Giorgia Meloni nel registro degli indagati, decisa dal procuratore Francesco Lo Voi, lo stesso del processo a Matteo Salvini, continua a far discutere. E probabilmente Paolo Del Debbio ne parlerà anche stasera.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Anche nella settimana del Festival di Sanremo il reality condotto da Alfonso Signorini propone la seconda puntata in prima serata. Il precedente più clamoroso risale al 2004 quando la terza serata del Festival di Simona Ventura fu battuta dal “Grande Fratello”, all’epoca presentato da Barbara d’Urso.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Speciale Piazza pulita. Il fiume di decreti firmati da Donald Trump, neo presidente degli Stati Uniti, è stato fra gli argomenti dibattuti di recente, ma anche il futuro ruolo di Elon Musk. Ed è proprio al miliardario che Corrado Formigli dedica questa puntata speciale.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Andata Playoff. Il 31 gennaio si sono svolti i sorteggi per i playoff che vedono impegnate le squadre dalla 9° alla 24° posizione della classifica unica.

Su Nove, alle 21.30, il comedy-show Scintilla. Divertimento assicurato con la replica dello show di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, dal titolo “La bellezza non è tutto”. Tra gag e imitazioni, rivedremo molti dei suoi cavalli di battaglia, tra i quali Romolo Prinz e Giulio Cesare.

Su Real Time, alle 21.40, il docu-reality Vite al limite. J.T. pesa quasi 400 chili e ha un linfedema di 45 chili su una gamba. La fidanzata non riesce più a prendersi cura di lui: stanca del comportamento dell’uomo e della sua ossessione per il cibo, decide di portarlo a Houston.

I film di questa sera giovedì 13 febbraio 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2005, di Oliver Hirschbiegel, La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, con Bruno Ganz. Berlino, aprile 1945: gli ultimi giorni di Adolf Hitler (Bruno Ganz) visti attraverso gli occhi di Traudi Junge, sua segretaria. Il Fuhrer assiste impotente alla caduta del Terzo Reich. Rifugiatosi in un bunker sotto la Cancelleria, decide di suicidarsi assieme alla moglie Eva Braun (Juliane Kohler).

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 1998, di John Frankenheimer, Ronin, con Robert De Niro, Natasha McElhone. Alcuni ex agenti segreti vengono ingaggiati per recuperare una valigetta. Non sanno chi li paga, ma ben presto si rendono conto che non è questo l’unico mistero.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1991, di Oliver Stone, JFK – Un caso ancora aperto, con Kevin Costner. Jim Garrison, procuratore di New Orleans, indaga sull’omicidio del presidente Kennedy. Le sue ricerche portano alla luce un complotto che coinvolgerà le più alte sfere del governo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2007, di David Yates, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint. Durante l’estate a Londra, Harry (Daniel Radcliffe) scopre l’esistenza dell’Ordine della Fenice, organizzazione segreta guidata da Silente. In seguito, all’inizio del nuovo anno scolastico a Hogwarts, il ragazzo viene preso di mira da Dolores Umbridge (Imelda Staunton), una nuova professoressa.

20 Mediaset – Iris – La5

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film thriller del 2006, di David R. Ellis, Snakes on a plane, con Samuel L. Jackson, Nathan Phillips. Per eliminare il testimone scortato dall’agente federale Nelville Flynn, un killer libera centinaia di serpenti velenosissimi sul volo che li trasporta. E’ l’inizio di un incubo.

Su Iris, alle 21.15, il film poliziesco del 1990, di Walter Hill, Ancora 48 ore, con Eddie Murphy, Nick Nolte, Brion James. L’ispettore Cates uccide un killer, ma le prove che l’uomo fosse armato scompaiono. Il poliziotto ha 48 ore per dimostrare la sua innocenza e chiede aiuto nuovamente a Reggie.

Su La5, alle 21.35, il film commedia del 2012, di Jason Moore, Pitch perfect, con Anna Kendrick, Brittany Snow. Appena iscritta alla Barden University, Becca entra in un gruppo musicale femminile. Dopo le iniziali difficoltà, la band partecipa al campionato nazionale di cori universitari.

Stasera in tv giovedì 13 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2023, di Kenneth Branagh, Assassinio a Venezia, con Kenneth Branagh, Kyle Allen. Ormai in pensione e in esilio autoimposto a Venezia, Poirot partecipa con riluttanza ad una seduta spiritica. Quando uno degli ospiti viene assassinato, l’investigatore indaga.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Jim Sheridan, Nel nome del padre, con Daniel Day-Lewis. Inghilterra, 1974. Gerry Conlon e altri irlandesi vengono arrestati per due stragi attribuite all’Ira. Dopo 15 anni vengono rimessi in libertà grazie all’impegno di un’avvocatessa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Tubi Baumann, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, con Milo Parker. Tom stringe amicizia con un fantasma, fuggito dal castello dove abitava a causa di uno spirito malvagio. Per aiutarlo, il ragazzino chiede aiuto all’acchiappafantasmi Hetty.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza, del 1999, di Lana e Lilly Wachowski, Matrix, con Keanu Reeves. Il programmatore informatico Neo incontra la bella Trinity che gli rivela un’incredibile verità: i computer tengono prigionieri gli umani in un mondo virtuale.