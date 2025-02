Stasera in tv sabato 15 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 15 febbraio 2025. Su Rai3, il film France, con Léa Seydoux. Su Rete 4, il film Scarface, con Al Pacino.

Stasera in tv sabato 15 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.45, l’ultima serata del 75° Festival di Sanremo. Per la finale del suo quarto Festival Carlo Conti ha voluto accanto a sé sul palco dell’Ariston Alessandro Cattelan, conduttore del “Dopo Festival” e Alessia Marcuzzi. A tarda notte, dopo l’ultima votazione, scopriremo quale canzone succederà a “La noia” di Angelina Mango nell’Albo d’oro.

Su Rai5, alle 21.15, la miniserie Giandomenico Fracchia, sogni proibiti di uno di noi. Il ciclo dedicato a Paolo Villaggio si conclude con la serie da lui ideata e interpretata andata in onda sulla Rai nel 1975. Il protagonista è uno dei suoi celebri personaggi, il goffo ragioniere Giandomenico Fracchia.

Programmi su Tv8, Nove

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è in Liguria in cerca del miglior locale del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Ai fornelli: Il Casello e Da Ely (Monterosso), Luca (Vernazza), Rio Bistrot (Rio Maggiore). Il premio per la categoria Special va al miglior piatto con acciughe.

Su Nove, alle 21.30, il documentario Alive – I sopravvissuti delle Ande. Ottobre 1972, l’aereo di una squadra di rugby si schianta sulle Ande. Dei 45 passeggeri in 16 uscirono vivi. Con il loro aiuto sono stati ricostruiti i passi che hanno portato a scelte difficili per la sopravvivenza.

I film di questa sera sabato 15 febbraio 2025

Su Rai2, alle 21.00, il film giallo del 2019, di Rean Johnson, Cena con delitto, con Daniel Craig, Chris Evans. Al termine della festa per il suo 85° compleanno, il ricco romanziere Harlan Trombey viene trovato morto nella sua villa. Il detective Blanc (Daniel Craig) inizia ad indagare e scopre che, nonostante si tratti di un apparente suicidio, in realtà molti parenti del morto hanno qualcosa da nascondere.

Su Rai3, alle 20.35, il film drammatico del 2021, di Bruno Dumont, France, con Léa Seydoux, Blanche Gardin. La giornalista France de Meurs (Léa Seydoux), star della televisione francese, conduce un’esistenza frenetica, sempre divisa tra lavoro e vita familiare. Il suo mondo viene improvvisamente sconvolto da un incidente stradale in cui ferisce un pedone. L’inaspettato evento la riporta con i piedi per terra.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerald Butler, Pablo Schreiber. Una banda di rapinatori sta preparando il colpo del secolo. Il suo piano è studiato nei minimi dettagli, ma dovrà vedersela con la squadra anticrimine di “Big Nick” O’Brien.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 1961, di Sergio Leone, Il colosso di Rodi, con Rory Calhoun, Lea Massari. III secolo a.C. Dopo avere sconfitto i persiani, Dario, eroe ateniese, si reca a Rodi, dove un tiranno ha fatto costruire un’immensa statua all’imboccatura del porto.

Su Rete 4, alle 21.15, il film drammatico del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer. Miami, Stati Uniti. Tony Montana (Al Pacino), un malavitoso fuggito da Cuba con l’amico Manny, si lancia nel racket della droga fino a diventare il braccio destro del boss Frank Lopez (Robert Loggia). Nel giro di poco tempo lo elimina per impossessarsi del suo posto e della bella Elvira (Michelle Pfeiffer).

Italia 1 – La7 – Iris

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia-drammatico del 2011, di Olivier Nakache ed Eric Toledano, Quasi amici, con Francois Cluzet, Omar Sy. Dopo un incidente che lo ha reso paraplegico, l’aristocratico Philippe (Francois Cluzet) assume come badante Driss (Omar Sy), un ragazzo di periferia, da poco uscito dal carcere. I due sembrano destinati a non comprendersi, ma a poco a poco tra loro s’instaura un solido rapporto di stima.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2019, di Joe Cornish, Il ragazzo che diventerà re, con Louis Ashbourne Serkis, Dean Chaumoo. Alex (Louis Ashbourne Serkis) è un ragazzo inglese che rivive al giorno d’oggi l’avventura capitata a Re Artù: dopo aver trovato la spada di Excalibur piantata nella roccia, riesce ad estrarla acquistando incredibili poteri. Quando dal passato arriva la perfida Morgana, Alex deve usarli per salvare il mondo.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1967, di Stanley Kramer, Indovina chi viene a cena? con Spencer Tracy, Katharine Hepburn. Matt e Christina Drayton sono due coniugi dalla mentalità aperta. Ma quando la figlia Joey presenta loro il promesso sposo, un brillante medico di colore, le loro sicurezze vacillano.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2009, di Tony Gilroy, Duplicity, con Julia Roberts, Clive Owen, Paul Giamatti. Claire e Rey, entrambi ex spie, nonostante cerchino d’ingannarsi a vicenda, in realtà si piacciono parecchio. Uniranno le loro forze per truffare due potenti multinazionali.

Stasera in tv sabato 15 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2001, di Michael Bay, Pearl Harbor, con Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett. Dicembre 1941. I piloti Rafe e Danny, di stanza a Pearl Harbor, sono entrambi innamorati dell’infermiera Evelyn. L’attacco giapponese alla base deciderà il loro destino.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto, con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. Londra, Anni 50. Reynolds Woodcock, celebre stilista, è uno scapolo impenitente che s’intrattiene con donne diverse. Finché non incontra l’ambiziosa Alma.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Tatsuya Nagamine, Dragon Ball Super: Broly – Il film. Il tirannico re dei Saiyan spedisce il neonato Broly, dotato di poteri superiori a quelli del principe ereditario, su un pianeta remoto. Il padre di Broly, Paragus, prepara la sua vendetta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1997, di Steven Spielberg, Il mondo perduto – Jurassic Park, con Julianne Moore. John Hammond, creatore dei dinosauri di Jurassic Park, vuole salvare gli animali dalle grinfie dell’avido nipote. Lo aiutano la paleontologa Sarah e il suo fidanzato Ian.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1976, di Alfred Hitchcock, Complotto di famiglia, con Barbara Harris, Bruce Dern, Karen Black. Una sensitiva riceve l’incarico di rintracciare il nipote illegittimo di una ricca signora. La medium scopre che il giovane è dedito in realtà a sequestri di persona assieme alla fidanzata.