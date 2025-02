C’è posta per te ed Ora o mai più 22 febbraio: storie con Dybala e Mahmood, su Rai 1 vince Scanu

Sabato 22 febbraio è tornato il faccia a faccia televisivo fra C’è posta per te ed Ora o mai più. Negli ascolti non c’è nessuna sorpresa: solita vittoria per Maria De Filippi, che su Canale 5 intrattiene 4,3 milioni di persone con il 29,8% di share. Liorni, su Rai 1, si deve accontentare di 1,9 milioni di spettatori con il 15% di share.

C’è posta per te 22 febbraio, le sorprese con Mahmood e Paulo Dybala

Due le sorprese con ospiti vip che si sono svolte a C’è posta per te del 22 febbraio. Nella prima, Francesco ha chiamato il cantante Mahmood per sorprendere la compagna Claudia. I due stanno insieme da nove anni e lei ha dovuto affrontare un grave problema di salute, in seguito al quale si è sottoposta molti cicli di chemio e radioterapia. Francesco esprime come non ha fatto mai tutti i sentimenti, con Mahmood, visibilmente emozionato, che regala alla coppia un pass per assistere ad un suo concerto, oltre che un viaggio a New York.

Nella seconda sorpresa, invece, la protagonista è Erika. La donna chiama Raffaele, figlio della sorella Anna, scomparsa pochi mesi fa. La zia si prende cura del nipote, ma non riesce a dargli l’affetto che vorrebbe perché negli occhi del ragazzo rivede quelli della sorella. Ospite di tale momento è il calciatore della Roma Paulo Dybala, che regala a Raffaele una serie di gadget firmati, oltre a recapitargli un dono economico.

C’è posta per te 22 febbraio, le altre storie

A C’è posta per te del 22 febbraio ci sono Ciro, la moglie Anna, il figlio Antonio ed Emilia, la sua fidanzata. Tutti insieme chiamano Concetta, l’altra figlia della coppia, che non sentono da quattro anni. Il motivo della rottura è il fatto che Ciro non ha mai visto di buon grado l’unione fra Concetta e Giuseppe. Secondo la famiglia, Giuseppe non vuole avere rapporto con loro e Concetta agisce di conseguenza. Lei, invece, punta il dito contro la madre, che a suo dire sarebbe succube del padre. La situazione sembra non recuperabile, ma alla fine Concetta apre la busta dopo essere stata convinta proprio da Giuseppe, che ricorda come la mamma sia “una sola”.

Spazio, poi, a Vincenzo, 88enne che cerca Maria, donna di cui si è innamorato 60 anni fa. L’uomo si ricorda alla perfezione ogni dettaglio: i vestiti dell’amata, il suo nome e cognome e l’indirizzo di casa. Dopo una lunga ricerca, Vincenzo ritrova Maria: entrambi vedovi, anche lei si ricorda di lui. I due si riabbracciano a distanza di tempo e dopo aver tolto la busta.

Infine, a C’è posta per te del 22 febbraio c’è Nancy, che prova a recuperare il rapporto con la figlia Rosa. La prima è rimasta vedova e dopo un lungo periodo di lutto si è rifatta una vita, ha iniziato ad uscire e ha trovato un altro compagno. Fatto, questo, che non è piaciuto alla figlia, che accusa la mamma di aver dimenticato il passato. Nonostante i ripetuti tentativi di Nancy e Maria De Filippi, Rosa è sicura: non vuole avere niente a che fare con la madre. Per questo, ha chiuso la busta.

Ora o mai più, vince Valerio Scanu

Per ciò che concerne Ora o mai più, il 22 febbraio si è svolta la semifinale e la vittoria è andata a Valerio Scanu. Il cantante, con sedici punti, ha staccato Anonimo italiano ed Antonella Bucci, secondi a pari punti, a quota 11 lunghezze. Seguono Loredana Errore e Pago, fermi a 9 punti. Penultimi, a sorpresa, Pierdavide Carone e Mattia Amantia a 8 punti. Fanalino di coda Carlotta, con soli 7 punti. Gli artisti, durante l’appuntamento, hanno duettato con alcuni ospiti importanti, tra cui Enrico Ruggeri, Amii Stewart e Michele Zarrillo.