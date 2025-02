C’è posta per te ed Ora o mai più, puntate 8 febbraio: ospite Amadeus, Angelica rifiuta la mamma

Sabato 8 febbraio, Canale 5 e Rai 1 hanno mandato in onda nuove puntate di C’è posta per te ed Ora o mai più. Lo scontro negli ascolti ha premiato, come sempre, Maria De Filippi, che nella rete ammiraglia Mediaset ha convinto 4,6 milioni di persone con il 32% di share. Liorni, invece, si è fermato a 2 milioni di italiani intrattenuti e il 16% di share.

C’è posta per te 8 febbraio, Amadeus e Giovanna Civitillo

La puntata di C’è posta per te dell’8 febbraio si è aperta con una sorpresa. Noemi ha chiamato Amadeus e Giovanna Civitillo per fare una sorpresa alla nonna, che l’ha cresciuta una volta rimasta orfana. La signora, da qualche tempo a questa parte, si è chiusa in sé stessa dopo la morte del marito, nonché nonno di Noemi. La giovane, a sua volta, si è pentita per non aver mai espresso i suoi reali sentimenti di amore verso nonna Antonietta e ha deciso di farlo con l’aiuto di Maria De Filippi e dei suoi ospiti.

A C’è posta per te dell’8 febbraio è arrivata Veronica, che non ha rapporti da mesi con la figlia Angelica. Quando quest’ultima aveva quattro anni, Veronica ha divorziato dall’ex marito (e padre della giovane) e decide di non prendere con sé la figlia a causa delle sue condizioni economiche difficili.

La versione di Angelica, durante l’appuntamento, è però diversa: ha accusato la mamma di essere stata assente e di averle chiesto, in più di una occasione, di nascondere al padre il fatto che avesse iniziato un’altra relazione. Inoltre, ricorda quando, a suo dire, la madre è volata a Cuba con il nuovo compagno e non ha passato con lei le feste di Natale. Alla fine, Angelica ha deciso di chiudere la busta.

C’è posta per te 8 febbraio, Cristina e Sebastian

Durante C’è posta per te di sabato 8 febbraio, Cristina e Sebastian hanno chiamato i genitori di lei, che non parlano più con loro a causa della scelta della figlia di stare con il fidanzato. Giusy, la mamma, ha sottolineato di essere sempre stata vicina ai protagonisti, ma ha deciso di allontanarsi dopo che Sebastian, giudicato immaturo, ha lasciato e riportato alla casa natale per ben due volte Cristina, per poi richiamarla con sé pochi giorni dopo. Il padre Natale, invece, sembra più duro, ma in realtà teme solo che la figlia possa continuare a far soffrire la moglie. Alla fine, Giusy e Natale aprono la busta, ma abbracciano solo Cristina.

Gianluca ed Antonella, invece, hanno provato a far pace con Noemi, figlia di lui. La ragazza ha litigato con la nuova compagna del genitore e ha deciso di andare via di casa. Come appurato in seguito, durante la puntata, il problema principale verte intorno al rapporto fra la giovane e il padre, accusato di essere sempre stato lontano ed assente emotivamente parlando. Sia Gianluca che Antonella hanno provato a scusarsi, ma Noemi è categorica: non li ha sentiti sinceri e, per tale motivo, ha chiuso la busta.

C’è posta per te 8 febbraio, Lia e Daniel

Infine, a C’è posta per te dell’8 febbraio è arrivata Lia. Prova a recuperare la relazione con Daniel: convivevano, lei si è convinta di non amarlo più e lo ha lasciato, ma hanno comunque continuano a vivere insieme. L’oramai ex fidanzato ha sempre chiesto se la donna avesse altre persone, ma lei ha negato, mentendo.

Lia, una volta tornata single, ha iniziato a frequentare un altro uomo. Lia, poi, torna sui suoi passi, comprende di voler tornare con Daniel e racconta tutta la verità. Lui, però, percepisce il tutto come un tradimento e decide di allontanarla.

Soprattutto grazie ad un gran lavoro di Maria De Filippi, Daniel, che sin dall’inizio si è detto innamorato, ha aperto la busta.

Ora o mai più, vince Pierdavide Carone

Infine, ad Ora o mai più dell’8 febbraio tutti i concorrenti hanno duettato, in primis, con i propri coach. In seguito si sono affrontati in delle sfide, eseguendo i storici brani sanremesi. I quattro vincitori dei faccia a faccia si sono sfidati a loro volta, però duettando con Amedeo Minghi ed Ivana Spagna. Alla fine, il giudizio dei tutor e degli spettatori premia Pierdavide Carone, primo a 18 punti. Segue Valerio Scanu a 14 e Carlotta a 12. Ultimo, con soli due punti, Anonimo italiano.