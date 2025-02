Il giaguaro mi guarda storto, su NOVE lo spettacolo di Teresa Mannino in prima tv

NOVE, anche lunedì 24 febbraio, punta tutto sulla comicità. Per il ciclo NOVE Comedy Club, infatti, la rete appartenente al gruppo Discovery propone, in prima visione televisiva, Il giaguaro mi guarda storto di Teresa Mannino.

Il giaguaro mi guarda storto Teresa Mannino, regista e chi lo ha prodotto

La protagonista de Il giaguaro mi guarda storto, dunque, è la comica ed attrice. Quest’ultima è una delle esponenti più apprezzate della comicità del nostro paese. In carriera, ha partecipato a numerosi show di successo, fra cui Zelig, dove ha debuttato nel lontano 2007. Lo scorso anno ha riscosso grandissimo successo co-conducendo una serata del Festival di Sanremo.

La società che ha curato la produzione della commedia Il giaguaro mi guarda storto è Stregonia. Lo spettacolo è scritto da Giovanna Donini, Maria Nadotti e Teresa Mannino. Quest’ultima, inoltre, ha curato anche la regia. Maria Spazzi firma la scenografia, mentre il disegno delle luci è di Roberta Faiolo.

Di cosa parla lo show

Con Il giaguaro mi guarda storto, la protagonista Teresa Mannino firma un one women show ricco di risate e riflessioni. Nello spettacolo, infatti, la comica parla, in primis, di sé stessa e della sua storia, senza tralasciare l’autoironia che da sempre la contraddistingue. In seguito, l’analisi di Mannino si concentra sull’intera società nella quale viviamo. Un focus, in particolare, è proposto sul ruolo che ha la tecnologia nei tempi moderni, con le applicazioni sui cellulari che hanno modificato ogni aspetto della vita.

Fra i vari argomenti trattati spicca anche quello legato alle donne. A tal proposito, è atteso un monologo incentrato sulla vita matriarcale delle formiche taglia foglie, che considerano gli uomini utili solamente per la riproduzione. Uno spunto di riflessione, quest’ultimo, di cui la protagonista ha già parlato in tv lo scorso anno, proprio durante l’esperienza da co-conduttrice al Teatro Ariston di Sanremo.

Il giaguaro mi guarda storto Teresa Mannino, su NOVE un ciclo dedicato alla comica

Il giaguaro mi guarda storto rappresenta il primo capitolo di una collezione che NOVE ha deciso di dedicare a Teresa Mannino. La rete Discovery, infatti, il 3 marzo prossimo propone la commedia Terrybilmente Divagante. Sette giorni dopo è la volta di Sono nata il ventitré. Infine, lunedì 17 marzo è proposta la commedia Sento la terra girare. Tutte queste produzioni sono visibili in prime time, a partire dalle ore 21:20 circa. Inoltre, è possibile fruire degli spettacoli anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.