Belcanto episodi La regina della notte ed Ave Maria: trama, cast e curiosità

Lunedì 24 febbraio, su Rai 1, prende il via Belcanto con gli episodi La regina della notte ed Ave Maria. La fiction è in onda dalle ore 21:20 circa.

Belcanto La regina della notte, regista e dove è girata

Il titolo è una co-produzione originale di Rai Fiction e Lucky Media, che ha realizzato la serie con la collaborazione di Umedia. Il soggetto originale è di Federico Fava, Antonio Manca e Mariano Di Nardo. Coloro che firmano la sceneggiatura, invece, sono Andrea Valagussa, Federico Fava, Antonio Manca e Mariano Di Nardo.

La regia è firmata da Carmine Elia. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, fra cui quelle delle regioni Campania e Lazio. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, la rete ammiraglia della TV di Stato propone gli appuntamenti per altrettante settimane, nel prime time del lunedì.

Belcanto La regina della notte, la trama

La trama di Belcanto è ambientata a partire dal 1847. Maria, con le figlie Antonia e Carolina, sopravvivono facendo alcune truffe in strada insieme ad Iginio Cuoio, padre delle ragazze. Antonia, che ha la passione per il canto, effettua un provino che potrebbe permetterle di calcare alcuni dei più prestigiosi palchi italiani e non solo. Iginio, non appena lo scopre, punisce sia lei che la madre, infrangendo il loro sogno. Carolina, però, è determinata a a realizzare l’aspirazione di Antonia e a salvare la madre.

Ave Maria, la trama

La prima serata con Belcanto procede con Ave Maria. In tale appuntamento, Maria, Antonia e Carolina riescono a scappare ed intraprendere un lungo viaggio. Le tre arrivano a Milano e ricevono l’aiuto di Domenico Bernasca, proprietario di una locanda, che offre vitto e alloggio nella sua taverna in cambio del loro lavoro. Carolina, infine, è impegnata nelle questioni sentimentali: pur di salvare la famiglia, è disposta a rischiare di perdere il suo grande amore Saverio.

Belcanto La regina della notte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Belcanto, fiction la cui prima puntata è visibile lunedì 24 febbraio, in prima serata su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.