MasterChef Italia, la conferenza stampa di Anna Zhang: il suo libro si intitola Pentole e zodiaco

Venerdì 28 febbraio si è svolta la conferenza stampa di Anna Zhang, vincitrice di MasterChef Italia 2024-2025. La consulente di moda che ha convinto i giudici con il suo menù L’Eden di YilAnna. La concorrente, nello scontro finale, ha avuto la meglio su Jack Canevali e Simone Grazioso, anch’essi presenti durante l’incontro. Quarta classificata è Mary Cuzzupè.

MasterChef Italia Anna Zhang conferenza stampa, prende il via l’incontro

Inizia l’incontro. Parte Mary, che ammette: “L’esperienza è stata fantastica, mi sono sentita piena. Tutti i giorni imparavo cose nuove e provavo grandi emozioni. Mi sono iscritta per una sfida personale, poi ho riscoperto il fuoco che avevo perso. Più mi avvicinavo alla finale e più ci credevo, ma sono comunque soddisfatta. La cucina per me è famiglia, passione ed unione“.

La vincitrice Anna prende il microfono: “Questa esperienza è la più bella della mia vita fino ad ora. Ha dato a tutti noi la possibilità di conoscerci meglio. L’11 marzo uscirà il mio libro Pentole e zodiaco. Ho dedicato la vittoria ai miei genitori, a cui devo tutto“.

Jack: “Dal mio punto di vista è stata un’esperienza mistica, lo studio dello show è un luogo magico. Mi mancherà tanto. Devo tutto a mia nonna, ma non per la cucina… Non perché non lo sappia fare, ma perché ha 80 anni e ha lavorato fino a due anni fa, per dare un futuro migliore alla mia famiglia. La passione per la cucina me l’ha trasmessa mia mamma“.

Infine, Simone: “MasterChef è stata una esperienza indimenticabile, sento già la mancanza della MasterClass. Sono molto legato alla mia terra, come penso si sia visto durante l’esperienza. Nella finale ho voluto onorare la mia città e i gusti che amo“.

Le domande dei giornalisti

Iniziano le domande dei giornalisti. Mary ammette: “Ho un carattere esuberante e vedere i commenti sui social subito dopo le prime puntate è stato difficile. Mi piace vedere il punto di vista di ognuno, non rispondo e cerco di prendere ciò che c’è di costruttivo nelle varie critiche“.

Jack svela: “Io sono un perfezionista e sin dal giorno zero ho sentito che nel menù della finale è mancato qualcosa. So che posso sempre superare i miei limiti e sono consapevole del fatto che non sarò mai soddisfatto completamente di me stesso. I viaggi, tema del menù della finale, sono la mia ispirazione: a maggio andrò due settimane in Cina, poi vorrei fare un tour del Sud Est Asiatico”.

Anna sul futuro lavorativo: “Sarebbe un sogno lavorare all’interno di una cucina di uno dei giudici. Il mio obiettivo, però, è aprire una sorta di oasi, nella quale coesistono arte, cucina e natura. Sono consapevole che è necessario avere prima delle basi solide. Come ho fatto a non dire a tutti della mia vittoria? Semplice, mi sono chiusa in casa!“.

La vincitrice, nella conferenza stampa, va avanti: “Il piatto a cui sono più legata è L’Albero della vita, antipasto della finale, che mi rappresenta di più. Subito dopo la vittoria di ieri, i miei genitori hanno compreso ciò che voglio essere e ciò che voglio trasmettere”.

MasterChef Italia Anna Zhang conferenza stampa, i progetti futuri

Tutti e quattro i finalisti di MasterChef Italia confessano, al momento, di non aver metabolizzato ciò che è accaduto nello show. Per questo, le loro vite non hanno subito profondi cambiamenti. L’unica discorde è Mary, che dichiara: “Ho passato un mese e mezzo tartassata da messaggi poco carini, ma da ieri sera sto ricevendo solo pareri positivi e questo è molto bello“.

Sugli obiettivi hanno le idee chiare. Anna: “Ho vissuto a Milano per anni e mi sono trasferita a Venezia per amore. Nei piani, comunque, c’è un ritorno a Milano, la metropoli delle occasioni“. Jack: “Cambierà la mia comunicazione sui social, darò più spazio alla cucina. Io sono timido, all’inizio ho difficoltà a mostrarmi. I giudici hanno personalità opposte, con Canavacciuolo c’è stato un approccio complicato, ma pian piano l’ho riscoperto. Locatelli è il più iconico, Barbieri è empatico e l’ho amato molto“. Simone: “Prima di aprire un locale voglio fare esperienze ed imparare. Ci sono rimasto male per non aver vinto, ma Anna è brava e se lo merita. Mi sarebbe piaciuto fare il corso ALMA“.

La vincitrice dà anticipazioni sul suo primo libro: “Non ha solo ricette, ma anche dei giochi divertenti che si riferiscono allo zodiaco cinese“. Mary sul rapporto con Katia: “Con lei è andato tutto bene all’inizio, poi la competizione si è fatta sentire. Ho fatto uno sgambetto e poteva essere gestito meglio, ma in quel momento mi sono sentita di dare quell’ingrediente a lei perché la sentivo forte”.

Le ultime dichiarazioni

Ancora domande per i finalisti di MasterChef Italia. Quali sono i migliori consigli ricevuti? Mary: “Canavacciuolo mi ha detto di essere forte e buona, ignorando la parte meno positiva. MasterChef mi ha cambiato la vita e mi ha abbassato le arie“. Anna: “Anche il mio lo ha dato Canavacciuolo, quando mi ha detto di portare uno dei dolci che ho eseguito in un futuro mio locale“. Jack: “Ho dedicato un piatto a mio padre, i giudici mi hanno consigliato di chiamarlo e io l’ho fatto stamattina. Non so se recupererò mai il rapporto con lui, ma mi sono tolto un peso“. Simone: “Canavacciuolo mi ha detto di lasciarmi andare ed essere meno competitivo. Barbieri mi ha dato positività e mi ha incoraggiato a spingere“.

Anna torna sulla sua storia: “Ho capito che la cucina poteva essere la mia vita nel lockdown, quando ho iniziato a cucinare di più a casa. Non ho avuto grosse difficoltà nella mia vita, ma sono i miei genitori ad averle avute, abbandonando la Cina per venire in Italia, senza conoscere neanche la lingua. Mi sento più affine con Bruno Barbieri”. Finisce qui l’incontro.