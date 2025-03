Primo Appuntamento, puntata martedì 4 marzo: festa in maschera per il carnevale, chi sono i single

Martedì 4 marzo è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Lo show, al via alle 21:20 circa, è trasmesso su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Primo Appuntamento 4 marzo, festa in maschera

In occasione del carnevale, tutti i single sono accolti nel locale travestiti. A dar loro il benvenuto c’è il conduttore Flavio Montrucchio, affiancato, nell’esperienza televisiva, dal barman Mauro.

A Primo Appuntamento arriva Enrica, 30enne di Torino ed impiegata in ospedale. La sera fa la ragazza immagine nei locali ed assicura: “Amo la movida, le feste e stare in compagnia. Ho la passione per la chirurgia estetica. Credo nell’amore vero, anche se non l’ho mai trovato e non sono mai stata particolarmente innamorata”.

Cena con il coetaneo Andrea. Viene dalla provincia di Milano e si occupa della vendita di materiali elettrici e robotici per le aziende del territorio. Nel tempo libero frequenta la palestra ed ama viaggiare, anche se afferma: “Alcuni viaggi sono più belli se sono fatti in coppia“.

Gialissa ed Antonio

Durante Primo Appuntamento di oggi c’è Gialissa, 28enne di Lecco. Nella vita si occupa di varie attività: è una insegnante, lavora nel locale di famiglia e, nel fine settimana, effettua delle interviste divertenti all’interno delle discoteche. Afferma: “Ho sempre la risposta pronta e dico spesso frasi divertenti“.

La giovane incontra Antonio. Ha 28 anni, lavora in hotel, ma la sua grande passione sono i videogiochi e i cosplay. In amore non ha molta esperienza: “Per me si tratta del primo appuntamento, fino ad ora ho conosciuto le persone online“.

Nello show c’è anche Vladimiro, 54ennne di Torino, dove gestisce la manutenzione generale di un’azienda. Ha la passione per lo sport, essendo un istruttore di arti marziali e praticando l’arrampicata. Si definisce “un creativo e un gentiluomo“, che dà il meglio di sé “durante le feste”. Passa la serata con Rita, friulana di 58 anni. Ha un salone di bellezza vicino a Venezia e, in passato, ha inciso canzoni per bambini. Cerca una persona simpatica, ma non logorroica.

Primo Appuntamento 4 marzo, Simona e Giovanni

Infine, a Primo Appuntamento del 4 marzo arrivano Simona e Gabriel. La prima è di Siracusa, ha 35 anni e fa gare di body building. Confessa: “In palestra sono corteggiata, l’idea di affrontare un appuntamento al buio mi intriga parecchio“. Il secondo ha 38 anni, è un barman ed organizzatore di eventi. Sottolinea: “Sono dinamico, mi piace fare festa, la musica e lo sport“. Anche lui è proveniente dalla Sicilia.