Primo Appuntamento, la puntata del 25 febbraio: i single, le cene e l’andamento delle coppie

Martedì 25 febbraio torna, su Real Time, lo show Primo Appuntamento. Al timone c’è Flavio Montrucchio, che accoglie i single nel locale. Al suo fianco è confermato il barman Mauro. La trasmissione prende il via alle 21:20 circa.

Primo Appuntamento 25 febbraio, Paola con Attilio

A Primo Appuntamento di oggi, martedì 25 febbraio, le porte del ristorante si aprono per due single che giungono in contemporanea. Lei si chiama Paola e ha 23 anni. Lui, invece, è Attilio e ha 25 anni. Sono fratello e sorella ed entrambi sono originari di Palermo. Essendo tutti e due alla ricerca dell’anima gemella, hanno deciso di partecipare insieme all’avventura televisiva.

Paola ed Attilio ammettono: “Abbiamo un bel rapporto, anche se a volte litighiamo. Balliamo sin da piccolini e delle volte ci esibiamo insieme. I nostri genitori hanno divorziato qualche anno fa e se ne sono andati per la loro strada. Noi siamo rimasti dove ci hanno lasciati e per questo motivo conviviamo“.

Chi arriva per i due

Attilio, nel corso di Primo Appuntamento, incontra Eva, 23enne di Spoleto. Lavora come barista ed ha molte passioni, fra cui quelle per il disegno e la musica. Sogna di incontrare un ragazzo “gentile, rispettoso e che sia consapevole del suo posto nel mondo“.

Paola, invece, conosce Christian. Ha 25 anni ed è di Catania, dove organizza viaggi ed eventi. Ammette: “Ho una sfilza di persone che mi scrivono e mi è capitato di frequentare tante ragazze insieme“.

Flavio Montrucchio, durante Primo Appuntamento, accoglie Federica. Ha 52 anni, ha due figli di 16 anni e lavora come impiegata. Ammette: “Fino ad ora ho ritagliato poco spazio per me ed ora ho deciso di riaprirmi alla vita e guardare se intorno a me c’è qualcosa di interessante. Sento di aver vissuto tante cose emotivamente forti, che mi hanno fatto diventare coraggiosa“. Per lei arriva Giuseppe, 53enne romano. Ha un figlio di quattordici anni e negli ultimi tempo si è dedicato completamente al ruolo di padre. Anche per questo motivo è single da 12 anni.

Primo Appuntamento 25 febbraio, Paolo con Michela

Infine, a Primo Appuntamento del 25 febbraio ci sono Paolo e Michela. Lui ha 61 anni, è della provincia di Bergamo ed è pensionato dopo aver fatto per 40 anni l’impiegato. Sin da piccolo ama costruire e lavorare manualmente. Non ha mai svolto un appuntamento al buio. È in sedia a rotelle in quanto è poliomielitico, avendo contratto la malattia da piccolo. Lei ha 64 anni, è di Lainate ed è una cartolaia. Afferma: “In passato sono stata una gran sportiva, ho insegnato karate e tale arte ha temprato il mio carattere“.