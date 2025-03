Fratelli di Crozza, la puntata del 7 marzo: Carlo Calenda, Red Ronnie e Donald Trump

Venerdì 7 marzo, NOVE ha mandato in onda una nuova puntata di Fratelli di Crozza. Il programma prende il via alle 21:25 circa ed è guidato dal comico Maurizio Crozza. Al suo fianco è confermato Andrea Zalone. Durante la puntata, il comico propone imitazioni e monologhi, con i quali commenta i principali fatti di attualità.

Fratelli di Crozza 7 marzo, le prime imitazioni

Prende il via Fratelli di Crozza del 7 marzo. Il conduttore inizia con un monologo su Ursula Von der Leyen, che ha annunciato un piano di 800 miliardi di euro per il riarmo dell’Unione Europea. A tal proposito, è imitata proprio Ursula: “Cari italiani, care italiane, vorrei rendervi partecipi di una notizia meravigliosa, ho deciso che dovremo spendere 800 miliardi di euro. Noi abbiamo la bomba atomica elettrica e stiamo pensando a quella ibrida. Io chiedo a tutti di utilizzare la presa shuko per ricaricare i carri armati. Tuttavia, per fare questo piano dovremo fare dei tagli, a partire dagli ospedali”.

Ci si sposta a parlare degli Stati Uniti e, in particolare, del suo Presidente, ovvero Donald Trump. Un filmato ripropone l’incontro molto teso con Zelensky, poi è realizzata la parodia di Trump: “L’America tornerà grande anche grazie a Stefania, figlia di Wanna Marchi. La Groenlandia diventerà il 51esimo Stato dell’USA. L’Europa? Oddio che paura! I bambini ad Halloween si vestono da Ursula Von der Leyen, siete degli scappati di casa”. Il discorso del finto Trump è interrotto dall’arrivo del finto Zelensky, che porta in dono delle zippole: “Le mangeranno i miei pitbull”, afferma il finto Donald.

Carlo Calenda e Adolfo Urso

A Fratelli di Crozza del 7 marzo è dato spazio a Carlo Calenda: “Noi non siamo vassalli di nessuno, ho arringato la folla, ma non sono egocentrico. Putin deve sapere che ha il fiato di io sul suo collo“. Si sentono alcuni suoni e Calenda dichiara: “Si tratta del conta-io, me l’ha messo mia moglie, non posso superare i dodicimila io alla settimana“.

Il comico propone un focus, ora, sul fenomeno del caro energia, con i tanti rincari rispetto allo scorso anno: “L’Italia è il paese con le bollette più alte, ma Eni ha ottenuto profitti per oltre 5 miliardi di euro nel 2024″. In studio c’è, ora, la parodia di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Come la scorsa settimana, il discorso del membro del governo è poco chiaro a causa dei tanti errori in italiano, come “centrali nuvolari“.

Nel corso di Fratelli di Crozza di oggi è dato spazio ai preparativi per le Olimpiadi di Cortina del 2026. Il tema è utile per introdurre l’imitazione di Luca Zaia, Presidente del Veneto: “Stiamo per fare la prima prova della pista del bob“. Dopo un countdown, però, le cose non vanno come previsto: “Dobbiamo fare più serpentine, veneti donate più serpentine“.

Fratelli di Crozza 7 marzo, Red Ronnie

La diretta di Fratelli di Crozza del 7 marzo procede con Red Ronnie: “Sto male, non volevo neanche fare la diretta, ho buttato fuori un sacco di acqua, sono disidratato. Sulla Luna, come dice Caria, ci sono un sacco di oggetti, ad esempio ruspe e i cantieri”. In una delle finte foto della Luna c’è anche Michelle Obama.

La puntata termina con l’imitazione di Vittorio Feltri: “Vige sempre la legge del più forte e in questo momento la più forte è la Russia, tanto che Zelensky si è azzerbinato, come Fazio”. Giunge al termine lo show.