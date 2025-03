Stasera in tv sabato 8 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 8 marzo 2025. Su Rai3, il programma condotto da Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Italia 1, il film Il Gatto con gli Stivali 2.

Stasera in tv sabato 8 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il quiz L’eredità Sanremo. Due nuove puntate speciali (in onda oggi e sabato 15 marzo) condotte da Marco Liorni. I protagonisti sono concorrenti vip appartenenti al mondo della televisione e della musica, che giocano e si sfidano per conquistare il montepremi finale. Il tema di questa prima serata è il Festival di Sanremo.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Elsbeth, con Carrie Preston. Due episodi: il primo s’intitola, “Dolce giustizia”. Il proprietario di un rinomato cocktail bar di Manhattan scopre che la sua cliente preferita è stata crudelmente bullizzata negli anni dell’università. Decide così di fare giustizia, ma qualcosa va storto. Toccherà a Elsbeth (Carrie Preston) fare luce sull’accaduto. A seguire, “Un giusto finale”. Quando un odioso fotografo di moda viene assassinato nel bel mezzo di una sfilata, Elsbeth e la squadra sospettano che l’assassino sia la ex della vittima, la modella Nadine, oppure il suo geloso marito. Nel frattempo, il ruolo di Elsbeth al distretto viene messo in discussione.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Indovina chi viene a cena. Sabrina Giannini racconta le storie di giovani che nella vita si impegnano a difendere e valorizzare la terra. Un viaggio tra Italia, Africa e America Latina in cui la costante di questi giovani è combattere la dittatura degli interessi economici, le speculazioni e l’indifferenza per la salvaguardia della Terra.

Su Rai5, alle 21.10, il programma Visioni “Ritratto di donne”. In occasione della Giornata della donna, viene ripercorsa la vita di 7 donne straordinarie, tra cui la giornalista Stefania Battistini, la street art Alice Pasquini e la scrittrice Igiaba Scego. Il racconto s’intreccia con le tappe dell’emancipazione femminile.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Cantanti, calciatori, tennisti, conduttori televisivi, attori, chef. Nessuno, quando Maria De Filippi chiama, può esimersi dal partecipare al longevo show in onda con successo dal 2000. Le celebrità sono quasi sempre il grande regalo che i mittenti della posta vogliono fare a una persona cara.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Come da consuetudine, il lungo e seguito talk del sabato sera di Massimo Gramellini si apre con la lavagna del Professor Roberto Vecchioni che spiega le origini e l’eventuale evoluzione nel tempo di una parola di attualità.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova a Lisbona per scovare il ristorante italiano top. In cucina si sfidano: La Pasta Fresca, Davvero, Pardo 73 e Makkà Restaurant. Il premio per la categoria Special, ovviamente va al miglior baccalà.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Ci sono gli argomenti più discussi della settimana, ma non solo, ad animare il dibattito in studio con gli ospiti qualificati. Marco Travaglio e Andrea Scanzi affiancano il conduttore Luca Sommi nel talk in prima serata.

I film di questa sera sabato 8 marzo 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Ali Abbasi, Holy Spider, con Mehdi Bajestani. 2000. A Mashhad, importante centro religioso in Iran, un serial killer, soprannominato “il ragno” uccide le prostitute. Tra i giornalisti che s’interessano al caso c’è Rahimi, una donna che si mette sulle sue tracce.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, con Pierfrancesco Favino. I fratelli Carlo, Sara, Paolo, i consorti, le zie e i cugini si ritrovano per festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni. Ognuno porta con sé i propri problemi e le frustrazioni.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1977, di E.B. Clucher, I due superpiedi quasi piatti, con Terence Hill, Bud Spencer. Due disoccupati pasticcioni, Wilbur (Bud Spencer) e Matt (Terence Hill), tentano una rapina, ma per errore finiscono nell’ufficio reclutamento della polizia e, incredibilmente, vengono arruolati. Dopo i primi giorni in divisa vissuti svogliatamente, i due cominciano a provarci gusto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2022, di Joel Crawford, Il Gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio. Il Gatto con gli Stivali ha scoperto che gli resta una sola vita: le altre ormai le ha consumate tutte. Deve allora affrontare una pericolosa missione nella Foresta Nera, in cui si trova la Stella dei desideri che potrebbe restituirgli le vite perdute. Al suo fianco c’è ancora la scaltra Kitty “Zampe di velluto”.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1995, di David Fincher, Seven, con Brad Pitt. Il giovane agente Mills viene affiancato all’esperto e disincantato detective Somerset che sta per andare in pensione. I due devono occuparsi di una serie di agghiaccianti omicidi legati ai sette peccati capitali.

Stasera in tv sabato 8 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2013, di Mark Steven Johnson, Killing Season, con John Travolta. Benjamin Ford è un soldato americano ritiratosi sugli Appalachi. Un giorno conosce un turista europeo, Emil Kovac. Tra loro c’è sintonia, ma Emil nasconde un segreto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Laetitia Colombani, La treccia, con Fotinì Peluso. Tre donne, Smita, Giulia e Sarah, si ribellano alla sorte che è stata loro assegnata. I loro destini, però, s’intrecciano creando un legame tanto sottile quanto tenace che cambierà le loro vite.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2012, di Chris Sanders, Kirk De Micco, I Croods. L’irrequieta Eep, primogenita della famiglia Croods, non sopporta la monotonia della vita nelle caverne. Quando incontra Guy, decide di seguirlo rivoluzionando la propria esistenza e quella di tutta la famiglia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Juan A. Bayona, Jurassic World – Il regno distrutto, con Chris Pratt. Il vulcano di Isla Nublar si risveglia, mettendo a rischio la vita degli animali preistorici. Owen e Claire cercano di salvarli, ma gli uomini della loro spedizione hanno un altro obiettivo.