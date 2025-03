Primo Appuntamento, la puntata del 11 marzo: single, cene ed andamento coppie

Martedì 11 marzo è visibile, su Real Time, una nuova puntata di Primo Appuntamento. La trasmissione è visibile dalle 21:25. Il conduttore è il solito Flavio Montrucchio, che accoglie i single nel locale. Al suo fianco torna il barman Mauro.

Primo Appuntamento 11 marzo, il trapper Alessandro con Michela

Durante Primo Appuntamento dell’11 marzo arriva Alessandro. Ha 19 anni, è di Milano e desidera lavorare nel mondo della musica. È un rapper e trapper ed ammette: “Sono timido e provo disgusto per la violenza. Ho tanti difetti, penso tanto e scrivo testi soprattutto sull’amore. In passato ho avuto tre relazioni serie, ma con le mie fidanzate ero un po’ zerbino“.

Incontra la coetanea Michela, studentessa di ingegneria ed originaria di Macerata. Ha origini cinesi e nel tempo libero fa la influencer, raccontando sui social la sua vita. Si definisce “un po’ maschiaccio“, ma assicura: “Io sono sempre me stessa“. Sogna di conoscere un ragazzo “educato, bello di viso e dai metodi gentili“. Anche lei ha tre storie passate alle spalle.

Antonella cena con Gabriele

A Primo Appuntamento c’è Antonella, 33enne di Milano. Si occupa di comunicazione all’interno di un’azienda e ha girato in lungo e in largo il mondo, prima di stabilirsi nel capoluogo della Lombardia. Ha tanti hobby, tra cui quello per la box. Sogna di conoscere un potenziale partner che sia “alto, dinamico, virile ed ambizioso“.

Passa la serata con Gabriele, 35enne di Magenta, in Lombardia. Lavora come magazziniere in un’azienda dolciaria ed ama il mondo dell’arte, soprattutto la pittura. Ha decine di tatuaggi ed è single da un anno e mezzo: “Mi hanno spezzato il cuore e ho imparato che devo puntare un po’ più in alto“.

Il conduttore dà il benvenuto a Rosalba, 47enne originaria della provincia di Torino. Organizza eventi in un castello, ha quattro figli e nella sua vita ha avuto “pochissimi” appuntamenti. Ammette: “Io non sono normale e cerco emozioni non normali“. È vedova: è rimasta sposata per venti anni, ma un giorno, il marito, è mancato all’improvviso per un infarto fulminante.

Rosalba conosce Aron, 57enne di Merano, relatore per le radio ed impiegato nel settore pubblico. Ha una passione particolare: mangiare nei ristoranti più buoni. Ha una figlia, ma rassicura: “Sono affidabile, ma credo che le donne abbiano difficoltà a capirmi“.

Primo Appuntamento 11 marzo, Giovanna e Leonardo

Nel corso di Primo Appuntamento di oggi arrivano Giovanna e Leonardo. La prima ha 42 anni, è di Fano e considera la sfera passionale molto importante. Il secondo ha 41 anni, è pugliese ma vive in Austria, dove lavora come pizzaiolo. Si definisce “simpatico e loquace”.