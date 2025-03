Ne vedremo delle belle: in giuria Venier, Matano e De Sica, chi sono i concorrenti e quante puntate

Da sabato 22 marzo, Rai 1 ha deciso di sfidare Canale 5, che trasmette le puntate del Serale di Amici, con una novità. Si tratta di Ne vedremo delle belle, nuovo varietà tutto italiano.

Ne vedremo delle belle, conduce Carlo Conti

La conduzione di Ne vedremo delle belle è di Carlo Conti. Per lui si tratta del primo impegno televisivo dopo il grande successo ottenuto, lo scorso febbraio, con il Festival di Sanremo.

Il format è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, che lo ha prodotto con la collaborazione della società Endemol Shine Italia.

La prima edizione del programma è composta da cinque puntate. Esse sono trasmesse per altrettante settimane, nel prime time del sabato. Tutti gli appuntamenti sono fruibili anche in diretta streaming su Rai Play.

Le concorrenti e il regolamento

Ne vedremo delle belle è una sfida fra dieci showgirl. Molto importante, dunque, il cast di concorrenti, formato da Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

In ogni puntata, tramite un meccanismo casuale, le dieci star si affrontano in cinque faccia a faccia. Le sfide possono essere di ballo, di canto, a tema musical e sulle interviste. Vi è poi la manche derby, che non è altro che una prova a sorpresa. A giudicare i confronti vi sono due giurie. La prima, definita Supergiuria, è composta da tre esperti, mentre la seconda è formata dalle otto concorrenti che in quel momento non si stanno affrontando. Un meccanismo, quest’ultimo, che riprende in qualche modo quello di Tale e Quale Show e che potrebbe creare tensioni, amicizie e rivalità nel gruppo di partecipanti.

Oltre alla competizione vera e propria, con Ne vedremo delle belle il pubblico a casa ha la possibilità di conoscere meglio le showgirl. Mediante clip esclusive del dietro le quinte è mostrato il lavoro quotidiano delle concorrenti, che raccontano le loro storie e le difficoltà incontrate all’interno del mondo dello spettacolo.

Ne vedremo delle belle, chi sono i giurati

La Supergiuria di Ne vedremo delle belle è presieduta da uno dei volti più popolari dell’intrattenimento della TV di Stato. Stiamo parlando di Mara Venier, da anni volto della domenica pomeriggio di Rai 1, dove guida Domenica In. C’è, poi, l’attore Christian De Sica, che nel tempo ha mostrato di essere un artista a tutto tondo, destreggiandosi molto bene nella conduzione e nel canto. Infine, è atteso Frank Matano, comico ed attore.